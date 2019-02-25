兩會專訪：李義虎談兩制台灣方案

全國人大代表、全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎 中評社北京2月25日電（記者 海涵）全國人大代表、全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎日前接受中評社記者採訪，就“一國兩制”台灣方案相關問題發表了自己的看法。作為國內研究“一國兩制”台灣模式的領軍人物，李義虎已出版《“一國兩制”台灣模式》一書，並入選《國家哲學社會科學成果文庫》，其關於“一國兩制”台灣模式或台灣方案的學術觀點和理論論述在海峽兩岸引起高度關注。近來，在習近平總書記發表“1.2講話”提出“探索‘兩制’台灣方案”後，《“一國兩制”台灣模式》也成為人們的熱門話題，台灣學界和出版單位因看重其研究價值已準備在島內出版該書的繁體字版。在此次的兩會系列專訪中，李義虎從對台學者和全國人大代表的雙重身份對“一國兩制”台灣方案發表了自己獨到的見解。



李義虎認為，從40年來兩岸關係理論和實踐的發展看，特別是從十八大以來對台政策論述的發展創新看，“一國兩制”構想由鄧小平首先提出、也已由習近平大力發展。“一國兩制”理論是鄧小平理論的重要組成部分，也是習近平新時代十四個基本方略之一。“一國兩制”是實現和平統一的最佳方式，是非常務實的、有創意的主張，一旦納入兩岸關係實踐將具有很大的可行性。其實，大陸方面早就應該向台灣方面講清楚的是，“一國兩制”和“九二共識”是40年來大陸向台灣做出的兩次重大讓步，而不是什麼“統戰陰謀”、“語意陷阱”，因為它們都表現了大陸方面的誠意善意，主要目的是求同存異，求同化異，繞開一些歷史客觀障礙和人們主觀上暫時難於解開的困結，以順利推進兩岸關係發展、最後在和平談判的進程中實現國家統一。最近，在習近平總書記講話強調“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”，這是給兩岸學術界、政策研究界提出的重大課題，也是給兩岸民眾和各界人士提出的重大課題，是對“一國兩制”理論的重要發展、重要創新。講話發表後，蔡英文當局和民進黨對“一國兩制”和“九二共識”的污名和扭曲則是從側面反映出來在當前兩岸關係態勢之下、在目前島內情勢之下，蔡英文和民進黨當局已經感到大陸對台政策及大陸對台政策進一步調整的壓力，感受到他們在島內政局中的所受到的衝擊。我們要把“九二共識”和“一國兩制”提出歷史背景、論述過程和所具內涵解釋清楚，還其本來歷史面目、還其“和平之善”、“統一之善”的本真。



他表示，習總書記在1月2號講話是一個歷史性講話，其中提出了一個非常重大的命題——“探索‘兩制’台灣方案”，這是一個重大的實然命題。習近平講話的整個重點不是要不要統一，而是如何去統一，即實現統一的方式、路徑、模式及方案。也就是說，對其進行的探索要更多地從實然角度出發，要找到解決之道，而且所尋找的解決之道要有科學性，要有理論厚度，同時又能夠轉化為政策、進入兩岸關係的實踐，以此構建一種解決台灣問題的模式。此外，對“兩制”台灣方案的探索是開放性的，將面向兩岸各界人士，在條件成熟的時候可以進行民主協商，吸收大家智慧，形成“兩制”的台灣方案。

