中評分析：春節後來訪的首位外長為何是他？

王毅在養源齋外迎接扎里夫（中評社 張爽攝） 中評社北京2月22日電（記者 張爽）2019年2月19日，是農曆己亥年正月十五，也是中國傳統的元宵佳節。釣魚台國賓館萬柳堂內的龜鶴宮燈烘托出濃濃的節日氣氛，自悠亭外積雪未消，更添幾分古意。無論是場地還是時間點，元宵節的這場會見似乎非同尋常。國務委員兼外交部長王毅在會客廳外等候伊朗外長扎里夫，中午12時40分許，扎里夫一行乘車來到萬柳堂外，下車後走上紅地毯，與站在會客廳外的王毅像老朋友般擁抱問候，親切交談。隨後一行人步入會客廳，開始會談。



伊朗外長扎里夫是春節過後首位來華訪問的外長，他是陪同伊朗伊斯蘭議會議長拉里賈尼訪華的。全國人大常委會委員長栗戰書19日下午與拉里賈尼舉行會見。



中國農曆新年期間，美歐關於伊朗核問題全面協議的問題吵嚷不休。特朗普自上任以來多次威脅美國將退出伊核協議，終於在2018年5月8日以伊朗沒有遵守協議內容為由，正式宣布退出伊核協議。



伊核協議是為了阻止伊朗發展核武器，經過多輪艱苦談判後，由伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）在2015年7月達成的全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會解除對伊制裁。國際原子能機構負責督查伊朗履行協議情況，該機構已多次出台報告確認伊朗履行了該協議。



美國去年退出伊核協議後，立刻恢復對伊朗的制裁。備受關注的華為首席執行官孟晚舟被捕，並可能被引渡到美國一案就與美國對伊朗的制裁有關。美國政府指控華為涉嫌將原產於美國的產品運到伊朗以及其他國家，違反了美國有關的出口與制裁法律。但華為在聲明中表示：“華為在伊朗的業務完全遵守所有相關的法律和法規，包括聯合國、美國和歐盟出台的法律和法規，我們的公司一直嚴格執行和遵守這一承諾。此外，我們也要求我們的合作夥伴遵循同樣的承諾，並嚴格遵守相關的法律和法規。”



今年2月14日，美國副總統彭斯在波蘭首都華沙舉行的中東問題會議上就要求英法德退出伊核協議,與美國保持一致。16日，彭斯在慕尼黑安全會議上再一次呼籲英法德三國追隨美國退出伊核協議，並警告三國停止破壞美國對伊制裁。然而英法德與美國的想法並不一致，德國總理默克爾16日在同一場會議上發表講話稱，伊核協議應當維持，這可能是西方國家得以繼續施壓伊朗的“微小支柱”。英法德此前宣布已與伊朗建立非美元結算的專項機制，該機制將使得歐盟有能力繞過美國對伊的單邊制裁，維持同伊朗的合法貿易。



美國的做法招致伊朗的強烈不滿，彭斯在慕尼黑安全會議上發言次日，扎里夫在該會議上指責美國才是破壞中東地區穩定的“唯一最大根源”。扎里夫還稱，歐洲國家不能空談多邊主義，而應該行動起來，“如果歐洲希望在美國單邊主義的危險浪潮中游泳，那麼歐洲也需要願意承受打擊。”



與慕尼黑安全會議上劍拔弩張的氣氛不同，王毅與扎里夫會面的氣氛融洽友好。雙方就伊朗核問題全面協議交換意見，表示將繼續加強溝通協調，為維護自身正當權益、執行全面協議、捍衛多邊規則作出積極努力。扎里夫還表示，伊方歡迎中方在中東地區事務包括敘利亞、伊拉克重建以及阿富汗和平進程等問題上發揮更重要作用。王毅說，中國和伊朗都是具有數千年文明傳統的國家，面對一時一事的風雲，可以保持戰略定力，以更長遠眼光，維護並發展中伊合作，為兩國的全面戰略夥伴關係不斷注入新的內涵。