中評鏡頭：老舊紗廠活化成荃灣打卡點

老舊紗廠活化（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月2日電（記者 郭至君）荃灣曾經為香港工業重鎮，在當時為製造業主導的社會之中，紡織業則為最大部份，而九成的紗廠設於荃灣，1961年荃灣的工人人數共有2萬3000人，更為新界工人總數的7成，因此，當時荃灣媲美英國工業城市曼徹斯特，更有”Little Manchester”（小曼徹斯特）之稱。



1954年，人稱“棉紗大王”的南豐集團創辦人陳廷驊設立南豐紗廠，選址荃灣白田壩街工業區，屹立於芸芸工廠之中，高峰時年產3000萬磅棉紗，成為了本港其中一個紡織龍頭。1960年代，南豐繼續擴展業務，收購了鄰近的地段共設立六個廠房，開創紡織王國。



現在的南豐紗廠（The Mills）位於香港荃灣柴灣角白田壩街45號，於1954年落成，總面積逾26萬方呎，當時為香港生產量最高的紡織廠。一至三廠則在1997年拍攝香港電影《十萬火急》救火場面後拆卸，成為私人住宅翠豐台。四至六廠直至2008年停止營運後改成貨倉。2014年，南豐集團耗資7億將紗廠進行保育，改為創意空間The Mills。經過四年，到2018年活化工程完成後，分成“南豐作坊”、“CHAT六廠”和“南豐店堂”，並同時把三座獨立的建築物改建成單一建築群。活化工程就舊有結構進行加固工程外，亦保留原有牆身和選用舊式鐵框窗戶。中庭運用大量玻璃，頂部設天窗引進自然光。天台經加固後活化成花園。地下保留南豐紡織品牌“金杯”圖案的鐵閘。



整體建築物的設計以“新舊對話”為主題，刻意保留舊紗廠的一部分，如入口鐵閘及玻璃窗等，並進行加固工作及藝術改良。除此之外，建築物天台更活化成公園，配以耕作園地，令舊紗廠更具生氣，成為荃灣新的網紅打卡地點之一！

