呂學樟：藍社群推夢幻組合吳王配、朱組閣

呂學樟。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹2月22日電（記者 黃文杰）中國國民黨中常委、新竹市黨部主委呂學樟接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜民調這麼高，原因在於民進黨傾全力“打韓”，這個外部因素若解除，“韓流”是否依舊可以觀察。倒是按照黨內提名流程，若2020人選在七月才推出，又必須兼黨主席，馬上要進入“戰鬥位置”，仍以現任黨主席吳敦義最適合。



呂學樟還透露，現在國民黨很多群組討論“2020夢幻組合”，就是吳敦義與王金平搭檔，朱立倫接“行政院長”。“吳王”加上朱“組閣”，絕對是超極強棒。



《蘋果日報》針對藍、綠、無黨籍可能參選人進行對比式民調，結果顯示，韓國瑜在各種對戰組合中的支持度皆最高，爭取連任的蔡英文在對戰組合中，目前都處於劣勢。另國民黨主席吳敦義電台受訪，對於徵召韓國瑜的選項回答，完全開放，基本上要韓自己登記，對徵召不能完全排除。



呂學樟接受中評社訪問指出，韓國瑜確實是國民黨的優秀人才，2020會不會出來參選要看韓國瑜個人意願，起碼也要等到黨內提名辦法修正公告，看韓國瑜有沒有登記。倒是身為黨主席的吳敦義，說出“不排除徵召”就很公正，國民黨歷次大選提名，也不是沒有徵召慣例，試問2015年“換柱”風波，朱立倫取代洪秀柱，難道不也是徵召自己嗎？



他解釋，現在黨內討論最熱烈就是“黨員與民調各占一半”，其實國民黨也有先例可循，2004“連宋配”選舉辦法也是“民調一半、黨員投票一半”。這麼多年下來，國民黨有各種經驗與方式，吳敦義懂得看民意趨向，有各種因應，外界不要質疑吳敦義，以為偏心替自己量身打造，將來選舉提名辦法經過中常會通過，會深入討論才會施行。



對於韓國瑜民調支持高過現任黨主席吳敦義、國民黨前主席朱立倫、前“立法院長”、現任不分區王金平以及馬英九，呂學樟的解讀是，純粹是民進黨從上到下，全力“打韓”、“卡韓”造成，就會看到綠打韓之後掀起一股“韓流”，基本上對國民黨是好的，凸顯國民黨才是真正拼經濟不是拼政治，誰能拼經濟救台灣？選民自然會深思。



呂學樟分析，現在國民黨很多群組討論“2020夢幻組合”，就是吳敦義與王金平搭檔，朱立倫接“行政院長”。畢竟吳敦義是現任黨主席，2018地方選舉藍營大勝，吳敦義對黨是有功，王金平過去擔任過“立法院長”，接觸各國政要，包括五院的“監察院長”等提名召集人是“副總統”，以王的資歷輩份絕對夠，“吳王”加上朱“組閣”，絕對是超極強棒。



被問到，國民黨若推出“吳王配”能否取信於中國大陸？呂學樟說，一點也不用擔心，身為黨主席的吳敦義必須遵照黨綱黨章與“憲法”，絕對不是走向獨台，單純是資訊傳遞的誤解，王金平的立場也是如此，都是“中華民國”派”，可以贏得大陸認可。

