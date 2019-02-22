華府觀察：美智庫提出對華“巧競爭”政策

美國智庫推出美國對華政策建議報告 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓2月21日電（記者 余東暉）美中競爭日趨激烈已讓美國外交學界感到擔憂。他們擔心美國與中國一味對抗，可能導致兩個大國陷入冷戰甚至熱戰。美國智庫一批前高官和學者最近提出對華“巧競爭”政策，呼籲美國政府在對華施壓與威懾的同時，尋求通過談判解決問題，不要放棄與中國合作的機會；更不應為了防範中國而陷入自我封閉，甚至重蹈“麥卡錫主義”之錯誤。



美國智庫亞洲協會和加州大學聖迭戈分校最新出版《道路修正：朝向有效永續的中國政策》報告。報告寫作小組共同主席是亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）和加大聖迭戈分校教授、前副助卿謝淑麗（Susan Shirk），成員包括前貿易代表巴爾舍夫斯基、前助理國務卿坎貝爾、前副助卿柯慶生、前白宮國安會亞洲事務主任麥艾文、前駐華大使洛德，以及黎安友、沈大偉、傅泰林、葛維寶、易明、韓美妮等17位前官員和學者。他們多數人的立場傾向於民主黨。



這個報告開篇指出，美中正處於碰撞路上，幾十年來建立的善意基礎正在快速崩潰。許多美國人視中國為崛起的大國，會不公平地削弱美國的繁榮，威脅其安全，挑戰其價值觀；而許多中國人則視美國為衰落的大國，試圖延長其主導，不公平地遏制中國崛起。



評估當前美中關係形勢，該報告認為形勢之嚴峻是過去40年未有的，其惡化程度更深、更具系統性。更重要的是，這是在美中經濟和軍事實力趨於接近的時候發生的，這使得兩國發生公然衝突的危險性要大得多。特朗普政府低估美國的兩大優勢：盟友夥伴網和全球多邊機制，令這種危險性加劇。