陸客愛逛士林官邸　宋美齡座車成招牌

士林官邸仍是不少陸客的必訪景點。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）2019台北市士林官邸“期待相鬱”7萬株鬱金香花展21日登場，一早就湧入許多遊客，士林官邸是蔣介石與宋美齡在台主要寓所，更吸引不少陸客來參觀。中評社記者走訪現場，雖然導遊帶團參觀的並不多，但一路上說著不同口音的陸客卻絡繹不絕，顯見士林官邸對陸客的吸引力。



蔣介石、宋美齡1949年來台不久後，很快就定居台北士林官邸，從1950年3月31日住進去，到1975年4月5日病逝，總計官邸內的26年風華，記錄他們的居家生活。1975蔣介石逝世後，宋美齡旅居美國未歸，2003年10月23日病逝美國紐約，官邸周邊園區在1996年結束40餘年的管制。蔣氏夫婦所住的官邸正館則在2011年，宋美齡過世多年後，才陸續整修開放。



士林官邸正館是蔣介石夫婦生活起居的所在，也是士林官邸的核心，是士林官邸最後開放的範圍，必須另外購票進入。這棟二層樓洋式住宅，有著綠色牆面與窗台，建築物外種植著許多花草樹木以及富有詩意的庭園造景，高貴典雅，包括美國國務卿杜勒斯、魯克斯等名流都來這裡，跟蔣介石交換亞洲局勢。



士林官邸入口處就停著宋美齡的美國通用汽車公司1988年份製凱迪拉克5031cc四門七人座轎車，不少遊客一入官邸就直奔宋美齡座車參觀、拍照，也算是士林官邸的招牌。士林官邸內也有當年專門保護蔣介石的侍從與警衛著的營房，而營房也同樣被漆成灰綠色，保持隱蔽的作用。



遊客逛累了也能到蔣介石與宋美齡的紀念品館，除了販賣蔣介石紀念套幣、美齡茶外，也販賣孫中山、蔣介石與毛澤東等人的Q版公仔，可愛生動的模樣吸引不少遊客停下腳步細細品味。