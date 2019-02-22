農業部：土地制度改革為牽引 推進農村改革

中央農村工作領導小組副組長、辦公室主任，農業農村部部長韓長賦（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月22日電（記者 徐夢溪）中央農村工作領導小組副組長、辦公室主任，農業農村部部長韓長賦2月20日出席國新辦新聞發布會，解讀《中共中央國務院關於堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》。



談及農村改革的重頭戲土地制度改革，韓長賦表示，處理好農民和土地的關係仍然是深化農村改革的主線，總的要以土地制度改革為牽引，推進農村改革。具體來說，有三個方面是重要的：



第一，保持土地承包關係穩定並長久不變。要扎實完成承包地確權登記頒證，妥善處理好、化解好遺留問題，將土地承包經營權證書發到農戶手中。這項工作在黨的十八大以後已經連續幹了五年，已經基本完成，今年要做好收尾工作。同時，研究出台第二輪土地承包到期以後再延長30年的配套政策，習近平總書記在黨的十九大報告中宣布了這樣一個決策，我們要根據中央要求，制定配套政策，確保政策銜接，能夠平穩過渡。



第二，要繼續深化農村土地制度三項改革，就是土地徵收、集體經營性建設用地入市和宅基地制度改革。改革試點已經實行了四年，要總結好試點經驗，鞏固擴大改革成果。試點比較成熟的，比如農村土地徵收和集體經營性建設用地入市，這方面將會在修改相關法律基礎上，完善配套制度，全面推開，加快建立城鄉統一的建設用地市場。試點不夠充分還不夠成熟的，比如宅基地制度改革，要穩慎推進，拓展改革試點，豐富試點內容，探索適度放活宅基地和農民房屋使用權的有效途徑，盤活利用閑置宅基地和閑置農房，增加農民的財產性收入。大家都說農村有很多“空心村”，有很多閑置宅基地和閑置農房，要探索一些盤活利用的路徑。在這之前，要做好基礎性工作，組織開展農村宅基地和農房的調查，摸清全國宅基地的基本情況，力爭2020年基本完成宅基地使用權的確權登記頒證工作，這是一項很重要的工作。



第三，創新經營方式。要完善承包地“三權分置”的法律法規和政策體系，突出抓好培育家庭農場和農民合作社這兩類新型農業經營主體，同時落實扶持小農戶發展政策，培育各類社會化服務組織，提高農業的經營效率和水平。



“當然，農村土地制度改革還有其他的任務，這項改革是大事，所以必須穩慎推進。”韓長賦表示，一號文件也強調，改革要守住底線，就是要堅持農村土地集體所有、不搞私有化，堅持農地農用、防止非農化，堅持保障農民土地權益、不得以退出承包地和宅基地作為進城落戶的條件，這些底線是要守好的。總之，以土地制度改革為牽引推進新一輪農村改革，會進一步釋放農村發展的活力。

