農業部：農業供給側改革仍然在路上　

國務院新聞辦公室於2019年2月20日下午3時舉行新聞發布會（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月22日電（記者 徐夢溪）中央農村工作領導小組副組長、辦公室主任，農業農村部部長韓長賦2月20日出席國新辦新聞發布會，解讀《中共中央國務院關於堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》。他表示，近兩年農業供給側結構性改革取得了良好進展，但是農業的主要矛盾還是在供給側，改革仍然在路上。



談及今年中央一號文件在農業供給側結構性改革方面的舉措，韓長賦指出，八字方針是中央經濟工作會議提出的重要方針，就是要深化供給側結構性改革，包括農業供給側結構性改革。近兩年農業供給側結構性改革取得了良好進展，農產品的供給結構和需求結構存在的錯配問題明顯改善，玉米去庫存成效比較顯著，農業綠色發展正在興起，農產品質量持續提升，但是農業的主要矛盾還是在供給側，所以說這項改革仍然在路上。貫徹八字方針，一號文件也進行了強調，要堅持以供給側結構性改革為主線不動搖，圍繞鞏固、增強、提升、暢通來推進農業綠色化、優質化、特色化、品牌化，把農業供給側結構性改革的文章往深裡做、往細裡做，目標就是不斷推動農業高質量發展。



韓長賦表示，有三方面是農業結構調整的重要措施。第一方面，要持續優化農業結構，通過繼續抓好去庫存、降成本、補短板來鞏固玉米結構調整成果，同時把握好玉米去庫存節奏，加大稻穀去庫存力度，實施大豆振興計劃，增加緊缺和綠色優質農產品供給，合理調整糧經飼結構，推進畜牧業提質增效和漁業轉型升級。

第二，要著力推進農業綠色發展，推行綠色種養、生態循環這些生產方式，開展農業節肥節藥行動。去年，全國實現了農藥化肥使用量“兩個負增長”，這是一個歷史性轉折，要繼續推進。另外，畜禽糞污等農業廢棄物資源化利用也要推進，還要擴大輪作休耕試點。



第三，要狠抓農產品標準化生產、品牌創建和食品安全監管，實施農產品質量安全保障工程，健全監管體系、監測體系、追溯體系，推動形成優勝劣汰、質量興農、品牌強農的農業發展格局。

