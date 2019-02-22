中評側記：揭開釣魚台養源齋的神秘面紗

中評社北京2月22日電（記者 張爽）來過釣魚台養源齋的外國政要，可以列出一大串：奧巴馬夫人及女兒、梅德韋傑夫、默克爾、福田康夫、保爾森……去年三月底，朝鮮領導人金正恩首次對中國進行非正式訪問時，習近平夫婦對金正恩夫婦的宴請就是在養源齋進行的。



釣魚台共有17棟接待樓，養源齋不僅是景色最別致的，也是歷史最悠久的。乘車來到養源齋附近，古香古色的明清園林映入眼帘前。建於乾隆年間的望海樓氣勢威嚴，雕梁畫棟，檐角飛起，在樹木的映襯下似在默默講述著古都数百年沉浮的歷史。隔著一汪池水，一座小小的亭子坐落在對面的岸邊——那是自悠亭。走近一看，自悠亭裡還有“流觴曲水”的水道。書法家王羲之在《蘭亭集序》中有記載，“引以為流觴曲水，列坐其次”。玩法就是將盛了酒的觴放在溪中，由上游浮水徐徐而下，經過彎彎曲曲的溪流，觴在誰的面前打轉或停下，誰就得即興賦詩並飲酒。剛剛下過雪，亭外的水面上積雪未消，一紅一白，相互映照，古意悠悠。



走過自悠亭外的小橋，題寫著“萬柳堂”的匾額出現在眼前，再往裡走，就是養源齋了。養源齋外擺放著數盞精致的龜鶴宮燈，一侧是会客厅，一侧是宴会厅。會客廳內的陳設也是典雅的“中國風”，屏風上有展翅的飛鳥，鏤刻精致，墻壁上掛著古畫和書法作品，桌上的瓷瓶中鮮花吐芬。



資料顯示，元代丁氏建玉淵亭，始有玉淵潭之稱，廉希憲曾於此建萬柳堂。明初為太監居住之所。萬歷年間武清侯李偉於此建有別墅。清乾隆三十八年（1773）於舊址 建行宮，賜名養源齋。並引香山水至此，將淺水池變為湖泊，次年在湖邊建城門式釣魚台、望海樓、養源齋、瀟碧軒等，為皇家的游樂場所。