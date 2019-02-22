中評鏡頭：蔡英文新竹接地氣處處有眉角

蔡英文宣布拼連任，但是民調落後，透過到“新竹散步”、買麵包、喝珍奶，接地氣。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹2月22日電（記者 黃文杰）蔡英文日前接受美國有線電視新聞網《CNN》的獨家專訪，正式表態將競選2020拼連任，不過各家媒體民調，遠遠落後其他人。為了“接地氣”，蔡英文21日來新竹視察地方建設，新竹市府行程精心安排，一邊喝手搖飲料、一邊吃知名麵包，媒體鏡頭前，蔡英文也超刻意守規矩，走斑馬線、用可循環使用鋼製吸管。



蔡英文上午抵達竹市，與民進黨新竹市長林智堅、民進黨“立院”總召柯建銘等人，先前往位於竹科的“國家太空中心”視導福衛七號計劃，中午轉往視察新竹地方建設。



第一站與孩子共進“總統”有約”營養午餐，孩子主動大方圍繞蔡英文，好奇詢問“你的貓咪現在做什麼？”童言童語，逗得全場笑聲不斷。



第二站，前往新竹護城河漫步，感受竹市城市美學與宜人步行環境。



一行人先在新竹東門圓環欣賞竹市年節特色藝術燈“小豬太空人”，林智堅也介紹河畔古蹟州圖，由於產權屬新光金控，市府與新光公私協力、攜手，共同投入超過5千萬修復活化，盼讓34年不曾開放的日治老建築，重回市民的生活中。



接著蔡英文體驗新竹人的生活，到護城河畔RT麵包坊購買麵包點心、河堤上的貓排隊體驗人氣手搖飲，228前夕也來到新竹228廣場，坐著跟市議員閒聊。



愛貓的蔡英文來到“河堤上的貓”手搖飲料店，光聽店名就超感興趣，親自排隊，也還買了滿滿一盤麵包點心，還擔心的問“我錢會不會不夠？”



最後到全台知名打卡點，幸福廣場《蓋亞》地球旁，與民進黨籍市議員一起喝下午茶， 透過漫步、排隊等待點心飲料，難得的體驗新竹市民的樂活生活。



值得注意的是，蔡英文在新竹的行走，遵守交通規則，走在斑馬線人行道，喝手搖飲料，也拿出準備好的鋼管吸管，可以循環使用。