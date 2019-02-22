中評關注：即將會扁　柯最近動作大到嚇人

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲全台跑透透，包括到台中見大甲鎮瀾宮董事長顏清標、會柯粉、228騎單車下高雄等，也讓外傳的籌組政團的消息多了幾分真實感。主張兩岸一家親的柯文哲相繼拜會李登輝、陳水扁兩位獨派教父，讓長期抹紅柯的深綠臉面掛不住，耐人尋味。



儘管柯文哲民調在近期小幅落後中國國民黨高雄市長韓國瑜，仍是2020熱門人選，近日話題則圍繞在柯文哲拜會李登輝、陳水扁上。有意角逐2020的政治人物拜會李登輝並不稀奇，近日宣佈爭取連任的蔡英文就在春節前的小年夜探望過李登輝，並在臉書上PO出照片，但與柯文哲的拜會相比，卻是小巫見大巫。



柯文哲在12日下午低調拜會李登輝，離開時，在李登輝辦公室主任王燕軍以手勢指著拍攝的記者，柯才跟著看了一眼露出疑惑神情，更在事後傳出李登輝稱讚柯文哲“身為政治人物，一路一來做得很好”、“有你媽媽在，沒問題”，甚至李登輝見柯文哲的第一句話就是“出來選“總統”！”，且柯並沒有否認這項傳聞，只是打太極不承認，都可看見李登輝對柯的“禮遇”。



柯文哲也即將在3月1日拜會陳水扁，雖然陳水扁事先在臉書上PO文稱是要與柯討論出版回憶錄的事情，但陳水扁的回憶錄在2016年完成，至今仍未出版，顯然是中間遇到什麼問題而“被卡住了”。如今柯文哲南下拜會了解情況，若回憶錄成功出版，等於是賣陳水扁一個人情，對獨派團體來說，也有一定影響力。



柯文哲在春節後不僅火力全開重砲抨擊民進黨新潮流，行程更是排滿滿，先是15日拜會顏清標、16日到台中“柯盧會”與國民黨台中市長盧秀燕共遊花博，接著在18日與上海市台辦主任李文輝討論雙城論壇、23日將“柯侯會”與國民黨新北市長侯友宜到瑞芳共騎自行車，並出訪以色列、28日騎自行車下高雄、3月1日拜會陳水扁，並在3月16日出訪美國。



柯文哲的行程可說是從地方要角到大陸、美國都打了一圈招呼，對於各方勢力都有所拉攏，動作之大讓人多方揣測，而近日傳出柯有意組政團分食不分區“立委”席次，擴張白色力量勢力，雖然柯文哲不露任何口風，但也讓消息多了幾分真實，值得關注。