中評關注：蔡政府推同婚專法鞏固基本盤

蔡政府在同婚上的態度，獲得挺同團體支持。（中評社 資料照） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）“行政院會”今天通過“司法院”釋字第748號解釋施行法”草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施。民進黨在同婚議題上採取這個動作，主要想保住“挺同”的支持者，加上年輕族群也對同性婚姻傾向支持，蔡政府這個態度也可爭取青年選票。畢竟要讓反同團體改向支持民進黨談何容易，若連“挺同”選票都不能保住，2020對民進黨來說恐怕也不用選了。



去年底九合一的選舉，反同性婚姻團體提出的公投題目為“你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？” “你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？(另立同婚專法)”，這兩個公投案都通過。這也確立了有關民法修法納入同婚的權益已經不可行，只能朝向專法。



“行政院”今天通過“司法院”釋字第748號解釋施行法”草案，就是同婚專法的方向，只是名稱中立，不希望反同、挺同再引戰。雖然反同團體不滿說，公投結果已經否決大法官的“釋憲”內容。但“司法院”在公投案通過時就解釋過，無論公投結果為何，都不能違反大法官保障同性婚姻的解釋文。



“司法院”大法官會議在2017年5月24日已經做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在本解釋公告後2年內，修改相關法律。就算民進黨現在不提出這個草案，等到今年5月24日還是要表態，現在民進黨等於是主動回應挺同團體，爭取支持。



目前社會上氛圍，挺同團體幾乎對於“政院”的作法多所肯定，而反同團體就算反對，在“司法院”解釋公投結果不能違反大法官解釋文的狀況下，恐怕再怎麼不滿都無法改變這個結果，加上國民黨內也意見不一，若民進黨提出草案逕付二讀，跳過委員會初審的紛爭，恐怕國民黨也不會阻擋。