夏瀛洲：太陽們應讓賢　支持韓出戰

夏瀛洲接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月22日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020大位人選，退役空軍上將、中華民族團結協會名譽理事長夏瀛洲 向中評社表示，目前國民黨檯面上浮出來的人選包括主席吳敦義、前主席朱立倫和前“立法院長”王金平，各方面條件都沒有高雄市長韓國瑜好，最好的辦法就是他們讓賢，登高一呼全力支持韓出戰2020，不要搞到最後再讓民進黨執政四年，那台灣會完蛋。



因228將至，孫文學校和藍天行動聯盟等團體21日召開記者會，呼籲社會大眾，督促“立院”廢除促轉條例，並裁撤“促轉會”，出席的夏瀛洲接受中評社訪問。



談到蔡政府近來將針對兩岸人民關係條例修法，包括退將和卸任高官附錄管制三年延長到十五年等等，夏瀛洲說，這是開民主倒車，退將圈內反彈很大，蔡政府現在管制範圍要提到中將以上階層，但現在軍隊的進步變化太快，管制三年以後，軍隊的事都是歷史了，延長管制一點意義都沒有。



至於“行政院長”蘇貞昌認為要永久管制退將赴陸？夏瀛洲說，民進黨能永久執政嗎？綠營“立院”席次少了後能繼續做嗎？他很懷疑。



夏瀛洲認為，民進黨現在所有作為目標都是對著韓國瑜，每一步都在針對韓，把韓當成假想敵，所有作法就是要打擊他，近來一系列緊縮兩岸交流的修法，就是因為韓在高雄把兩岸議題打的很熱，所以蔡政府集全黨力量要打擊韓。



談到國民黨內2020大位初選喬不攏的狀況？



夏瀛洲說，從媒體近來的民調可看出，目前國民黨浮出檯面的人選，各方面條件都沒有韓國瑜好，所以最好的辦法是他們讓賢，登高一呼放棄競選，為了黨國生存，全力推韓出戰，不要到最後還讓民進黨執政四年，胡搞四年，那台灣就完蛋了。



至於韓國瑜剛就任市長的障礙？夏瀛洲說，韓在去年的選舉中，在很短時間內扭轉態勢，幾個月前大家只知道他是個賣菜郎，國民黨內現在沒有一個人有韓的爆發力，所以剛接任市長這一點不是大問題，他期望韓出來選2020，為了國民黨、台灣前途和兩岸和平。