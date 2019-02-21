陳明通警告郁慕明　協商兩制台灣最重判5年

陳明通親自出席陸委會例行記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 兩岸簽署政治議題協議之民主監督程序。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月21日電（記者 倪鴻祥）陸委會主委陳明通今天下午出席陸委會例行記者會點名指出，看到新黨主席郁慕明說準備為政治協商去坐牢，他要很清楚的表達，如果郁慕明去參加民主協商一國兩制台灣方案，即違反兩岸條例79條之三、情節嚴重處5年以下有期徒刑，他勸郁不要輕易以身試法。



很少親自出席陸委會記者會的陳明通下午在記者會說明準備提案修《兩岸人民關係條例》拉高兩岸和平協議等政治協議的門檻，表示他根本反對去談和平協議。現場並發給媒體一篇長達21頁的文章，指出他曾在2009年台灣政治學會學術研討會提出“台灣簽署“兩岸和平協議”的風險管理”一文，就有提到其中的風險問題。



陳明通也再次強調會修法設政治協議門檻，完全是中國國民黨主席吳敦義說萬一執政就要依兩岸關係條例簽兩岸和平協議，所以“人不是我殺的”。陳明通也說，大陸以統一為和平協議的條件，所以他根本反對去談和平協議。



陳明通說，大陸提出兩制台灣方案要找台灣各界人士去民主協商，如果一般民眾去談，就是違反兩岸關係條例第5條之一的規定，沒有經過授權，處新台幣20萬以上、200萬以下罰鍰，其情節嚴重或再為相同、類似之違反行為者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。



陳明通指出，看到新黨主席郁慕明說準備為這個去坐牢，他要很清楚的表達，如果郁慕明去參加民主協商一國兩制台灣方案，違反兩岸條例79條之三、情節嚴重處5年以下有期徒刑，他勸郁不要輕易以身試法。