中評關注：強推同婚法案　民進黨再輸一次？

愛家公投在2018選舉中狂掃700萬票的同意票，成為主流民意。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）“行政院”21日通過允許同性成婚的“司法院”釋字第七四八號解釋施行法”，由於法案中以“婚姻”兩字詮釋同志伴侶關係，引起反同方不滿，揚言用選票判決民進黨。反同公投在2018狂掃超過700萬同意票，堪稱台灣主流民意，外界也認為民進黨挺同形象是2018挫敗的原因之一，假如繼續得罪反同陣營，民進黨2020會不會再輸一次？備受關注。



去年底的2018縣市首長選舉中，反同婚團體提出“愛家三公投”綁入選舉合併投票，最後3公投案各自高票過關，得票最多的是公投第10案，“你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？”取得高達765萬票的同意票。



反同公投取得超過700萬同意票，也是台灣投票少見的高票數，直逼馬英九、蕭萬長在2008年以馬蕭配投入大選取得的765.9萬票，也比蔡英文2016年大選取得的689.9萬票還多。也可以說，反同陣營的選票假如集中給特定候選人，將能決定2020大選的勝負。



目前反同團體認為，公投第10案“你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？”高票過關，顯示台灣民眾認定“婚姻”關係應限定於一女一男之間，同性間若要比照婚姻建立關係，可以改稱為“伴侶”或“共同生活”關係，但絕對不能用“婚姻”兩字。



可是蔡政府允許同性建立婚姻關係的“司法院”釋字第七四八號解釋施行法”草案中，雖然名稱規避了“同性婚姻法”，但內文仍以“婚姻”兩字詮釋同性伴侶關係，引起反同團體不滿，揚言用選票判決民進黨，同婚議題正反雙方紛爭再起。



民進黨在2018九合一縣市首長選舉中慘敗，外界分析和民進黨過去偏向挺同的立場有關，2020投票只剩下不到一年，“行政院”推出的同婚法案不但沒有減低爭議，反而激起反同團體抗爭，假如2020反同陣營如法炮製再推公投案，用來推翻蔡政府的同婚相關法案，恐怕會讓民進黨的選情雪上加霜。



此外，民進黨的挺同形象也面臨來自深綠長老教會的龐大壓力，基本盤備受威脅，此次“司法院”釋字第七四八號解釋施行法”草案中，蔡政府特定設立了第26條，“任何人或團體依法享有之宗教自由及其他自由權利，不因本法之施行而受影響”，同婚法案還扯到宗教自由，是否要預留與偏綠宗教團體的對話空間，也值得留意。