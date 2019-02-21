蔡正元：藍若硬提會輸的人黨員應圍攻黨中央

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中評社台北2月21日電／媒體發布2020民調，中國國民黨高雄市長韓國瑜在各種對戰組合中穩居第一，無黨籍台北市長柯文哲只輸韓，藍太陽之中包括黨主席吳敦義、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平都輸柯。對此，前國民黨“立委”蔡正元今日在臉書發文提出救黨手冊，列出四大措施，如果黨中央硬要提名贏不了柯文哲的人選，黨員就要“趕緊圍攻黨中央”
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|針對2020國民黨人選，蔡正元提出救黨手冊。(照片：蔡正元臉書)
以下為蔡正元臉書全文：
救黨手冊
國民黨下次再輸掉“總統”
國民黨會被民進黨滅掉
國民黨員如果還想救黨
就要準備救黨行動
第一
如果黨主席和中常委
胡搞初選規則硬要提名
贏不了柯文哲的人
記得要趕緊圍攻黨中央
第二
如果有“立委”、市議員
硬要塞贏不了柯文哲的人
當“總統”候選人
記得要把這些廢物拉下台
第三
國民黨有個很壞的傳統
黨主席習慣私心自用
提名一些奇怪動物
當不分區“立委”
下次再犯
記得拒投政黨票給國民黨
第四
國民黨政權敗在反核、反中
和反軍公教的勢力
如果國民黨再提名一些
反核、反中、反軍公教的人物
選“總統”、“副總統”、“立委”
記得圍攻黨中央之外
還要用選票制裁這些人物