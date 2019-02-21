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蔡正元：藍若硬提會輸的人黨員應圍攻黨中央
http://www.CRNTT.com   2019-02-21 18:36:07


針對2020國民黨人選，蔡正元提出救黨手冊。(照片：蔡正元臉書)
　　中評社台北2月21日電／媒體發布2020民調，中國國民黨高雄市長韓國瑜在各種對戰組合中穩居第一，無黨籍台北市長柯文哲只輸韓，藍太陽之中包括黨主席吳敦義、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平都輸柯。對此，前國民黨“立委”蔡正元今日在臉書發文提出救黨手冊，列出四大措施，如果黨中央硬要提名贏不了柯文哲的人選，黨員就要“趕緊圍攻黨中央”

　　以下為蔡正元臉書全文：

　　救黨手冊

　　國民黨下次再輸掉“總統”
　　國民黨會被民進黨滅掉
　　國民黨員如果還想救黨
　　就要準備救黨行動

　　第一 
　　如果黨主席和中常委
　　胡搞初選規則硬要提名
　　贏不了柯文哲的人
　　記得要趕緊圍攻黨中央

　　第二
　　如果有“立委”、市議員
　　硬要塞贏不了柯文哲的人
　　當“總統”候選人
　　記得要把這些廢物拉下台

　　第三
　　國民黨有個很壞的傳統
　　黨主席習慣私心自用
　　提名一些奇怪動物
　　當不分區“立委”
　　下次再犯
　　記得拒投政黨票給國民黨

　　第四
　　國民黨政權敗在反核、反中
　　和反軍公教的勢力
　　如果國民黨再提名一些
　　反核、反中、反軍公教的人物
　　選“總統”、“副總統”、“立委”
　　記得圍攻黨中央之外
　　還要用選票制裁這些人物

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