孫揚明：國民黨四太陽在正藍深藍都拿不到票

孫揚明接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月22日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020人選，國民黨智庫前副執行長孫陽明向中評社表示，舉凡黨主席吳敦義、前主席馬英九、朱立倫和前“立法院長”王金平，政治光譜都是淺藍到淺綠，正藍到深藍這一塊約100多萬票，他們都拿不到票，這些票都在前主席洪秀柱那裡。



孫陽明說，因此2020不管誰要出來選，能夠獲得洪的全力相挺，對於正藍跟深藍動員非常有效，洪雖沒意願出來選，但角色可以是kingmaker，這也是朱在積極修補和洪關係的原因，但朱的動作仍是算計，讓挺洪的支持者看了頗灰心。



因228將至，孫文學校和藍天行動聯盟等團體21日召開記者會，呼籲社會大眾，督促“立院”廢除促轉條例，並裁撤“促轉會”，出席的孫揚明接受中評社訪問。孫揚明在洪秀柱任國民黨主席時，擔任國民黨智庫“國政基金會”副執行長，洪系人馬色彩鮮明。



對於國民黨四個太陽出戰2020，孫揚明表示，這四個太陽有個特徵，政治光譜一拉開都是淺藍到淺綠，正藍到深藍這一塊這四人都拿不到票，票都在洪秀柱那邊，這很清楚，正藍到深藍洪有影響力，這是為什麼幾個天王要拉攏洪的原因，尤其是朱已去找過洪五次，因他知道必須要修補和洪的關係。



孫揚明說，但朱立倫的動作讓人感覺都是算計，2015朱執行換柱，但在洪秀柱跟吳敦義要競選黨主席時，朱如果有政治智慧，那時候應該跳出來挺洪，但朱沒有，等到現在要選“總統”了才去找洪，那就不是智慧是算計，讓人感覺意有所圖，這在洪的支持者看來比較灰心。



孫揚明表示，所以朱立倫為何一定要洪秀柱的加持，或是原諒，才有機會當選，正藍跟深藍這塊大約有100多萬票，當然有些人還是會顧全大局投票，但多數人是投不下去的，從國民黨版塊裡面消失掉，2016年的選舉就是如此。



孫揚明提到，王金平也在積極拉洪秀柱，而吳敦義跟洪的關係是最僵的，因此2020國民黨不管誰要出來選，能夠獲得洪的全力相挺，對於正藍跟深藍動員非常有效，洪沒意願出來選，但角色可以是kingmaker，幫忙輔選，選票上會表現出來，洪自己想法也大概是這樣，但洪目前不會在提名前公開做強烈表態。



至於有無可能徵召高雄市長韓國瑜？



孫揚明說，就他了解，韓不會出來，韓很聰明，知道他現在一出來，馬上得罪投給他的八十萬人，台灣不太能接受剛選上，位子還沒坐熱就跳到另一個位子，尤其在南部比較難接受，會認為韓還沒把高雄市弄好就跑掉，非常不好。