台水果銷大陸　林志成：發展空間還有好幾倍

“台灣王品果業”總經理林志成。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月21日電（記者 蔣繼平）近期正值鳳梨產季開始，去年鳳梨價格暴跌農民陳情不斷，躍上媒體版面，兩岸最大鳳梨貿易商“台灣王品果業”總經理林志成，今年在馬英九及中國國民黨籍台南市議員謝龍介牽線下，預計幫助高雄鳳梨伯林益外銷100貨櫃、約700噸到大陸。林志成認為，台灣水果種植技術跟生產品質在亞洲名列前二，競爭力十足，外銷大陸市場十幾年下來只供應到沿海地區，未來發展空間還有好幾倍。



兩岸最大水果通路王“深圳百果園實業公司”，近年在台契作鳳梨等高價水果，一年採購量超過4700公噸，成長速度相當快，是對台水果間接採購量最大的陸資企業，並以“台灣王品果業公司”做為台灣發展契作、收購水果的代表。



林志成表示，目前公司全部都是從事外銷台灣水果到大陸市場，集團在全大陸共有7個大型倉儲，過去都是以小三通跟大三通的方式去到廈門港，再從廈門港統一發送到大陸其他各地區的7大倉儲，運往各地的市場通路。



林志成說，公司從2014年進場到現在，已經來到第5年，一直都是這樣子來運作，除了主要的鳳梨之外，另外也包含釋迦、茂谷柑、蓮霧、芒果、芭樂，去年也嘗試香蕉。這幾年外銷噸數呈現成長，尤其是鳳梨跟釋迦的部分。



對於水果外銷大陸市場的觀察？林志成告訴中評社，台灣一年鳳梨的生產量約48萬噸，外銷才3萬噸，所以在台灣不論拜拜、鮮食、或食品加工都需要鳳梨，因此原本台灣的市場就很大了，外銷只佔了一小部分。



林志成認為，大陸市場從2005年開放台灣水果，一直到現在已有13年，但是台灣水果目前在大陸流通仍僅限於沿海地區的大城市，等於大陸中原地帶到西南方城市，很少看到台灣水果，未來還有成長好幾倍的空間。



林志成表示，大陸市場對台灣水果的反應跟需求相當大，台灣因為緯度因素，是亞洲很重要的熱帶水果生產基地，尤其在亞洲農業生產技術跟日本排前兩名，水果品種、生產品質、種植技術都受到外界肯定。



林志成也說，觀察“韓流”崛起之後，民眾過去打拼的精神有被激發出來，感受一股強烈拚經濟的動力，對未來高雄及南部地區的兩岸交流發展有很大的期望。