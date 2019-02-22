林志成談台灣水果銷陸　要穩定供應鏈和品質

台灣王品果業公司總經理林志成。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月21日電（記者 蔣繼平）兩岸最大鳳梨貿易商“台灣王品果業”2014年挺進台灣市場，進行鳳梨為大宗的契作並外銷大陸市場，總經理林志成表示，外銷市場講求穩定供應鏈及維持品質，農民必須打破傳統固定產季的迷思，採用契作模式每月都能提供優質產品，經營才能持續長久。



兩岸最大水果通路王“深圳百果園實業公司”，近年在台契作鳳梨等高價水果，一年採購量超過4700公噸，成長速度相當快，是對台水果間接採購量最大的陸資企業，並以“台灣王品果業公司”做為台灣發展契作、收購水果的代表。



林志成表示，外銷市場最重要的就是“供應鏈穩定及維持品質”，為了尋找供應鏈，必須前一年就進行契作，找農民跟合作社簽約合作，農民只要努力種出優質水果，剩下的運銷跟販賣，就全由公司來負責一手包辦，不必擔心。



林志成指出外銷必須每個月、每個季節都能不斷出貨，生意才能長期經營下去，以鳳梨來說，就要協調農民必須分期催花，並且訂出每個月需求多少量，避免過度集中上市。



林志成說，從嘉義到屏東都是鳳梨的產地，台南、雲林也有一部分，每年從2月到7月是生產旺季，尋找採購或是契作合作對象，都是針對種得好的農民跟合作社，精挑細選，也會有淘汰機制，契作都是一年一簽緊盯種植品質。



林志成指出，契作分成兩個模式，第一個是訂價，價格先跟農民訂好，但是有點像是賭博，明年價格優於契作還是要交貨，價格差也照收不誤，但運作了4年發現不是好方式，農民也會意興闌珊，旺季以外的時間交貨意願也不高。



因此去年林志成開始改成單純以量來制定，價格則是“隨行就市”，依照當時市場價格來收購，並參考北農運銷公司上等果的價格，再配合大陸市場的當天交易來做標準，保證農民的收益，並提早規畫種植面積，跟台灣市場做出區隔。