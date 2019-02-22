國民黨聲援郁慕明：不要專找在野黨麻煩

歐陽龍表示，蔡政府專找在野黨麻煩，是極度沒自信。（中評社資料照） 中評社台北2月22日電（記者 張嘉文）陸委會主委陳明通21日直接警告新黨主席郁慕明，如果去對岸參加民主協商一國兩制台灣方案，違反兩岸條例79條之三、情節嚴重處5年以下有期徒刑，不要輕易以身試法。中國國民黨發言人歐陽龍向中評社表示，陸委會的立場是要解決問題，拿出正面辦法，不是專門找在野黨麻煩，在野黨想幫人民找活路，但還要被威脅懲罰，這非常荒謬。



陸委會主委陳明通21日下午親自出席陸委會例行記者會，說明準備提案修《兩岸人民關係條例》法拉高兩岸和平協議等政治協議的門檻。陳提到，看到新黨主席郁慕明說準備為這個去做牢，他要很清楚的表達，如果郁慕明去參加民主協商一國兩制台灣方案，違反兩岸條例79條之三、情節嚴重處5年以下有期徒刑，他勸郁不要輕易以身試法。



對此，歐陽龍向中評社說明國民黨對此事的態度，歐陽龍表示，兩岸人民關係條例明定兩岸只有政府對政府才能簽協議，而假使新黨任何人去協商，也不會簽署任何協議，這違反哪一點法呢？而政黨平台中，包括國共論壇或城市交流，都可以有很多協商，大家去談好有默契就去做，並不違反法律。



歐陽龍指出，陸委會應該是要解決問題，拿出正面辦法，不是專門找在野黨麻煩，在野黨想幫人民找辦法，但政府一天到晚找麻煩，那政府要自己找出活路來，找不出活路怎都怪在在野黨身上？除非政府拿出一套說法，譬如有要跟對岸談，會有協商，經濟、文化、兩岸定位等，說得出來時間，那在野黨沒話講，但現在是執政黨無法解決問題，在野黨在找活路，還要被懲罰，這非常荒謬。



歐陽龍強調，這是蔡政府極度沒有自信，也解決不了辦法，只有靠這樣去箝制任何能解決問題的人，並不恰當，希望蔡政府盡快找出兩岸關係活路，因為兩岸是最重要的問題。