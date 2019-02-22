赴陸民主協商要坐牢？林忠山：獨裁專制行為

林忠山。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）針對陸委會主委陳明通21日直接警告新黨主席郁慕明，如果去對岸參加民主協商一國兩制台灣方案，將面臨5年以下有期徒刑。中國國民黨前“國家發展研究院”院長林忠山接受中評社訪問表示，不看協商簽約內容，直接說違法會被關，這完全是恐嚇、抹紅扣上賣台的帽子，同時也是為了打壓國民黨，完全是獨裁專制的行為。陸委會屬行政權，無權審奪協議內容是否違法，這完全是配合蔡英文選戰策略的政治操作。



林忠山指出，民進黨的動作已涉及民間團體的言論、思想等“憲法”保護的範疇，藍營應該以保衛言論自由的角度反對，否則這樣下來，只要政黨意欲訪問大陸就將受阻。



林忠山，台灣大學政治研究所博士，曾以新黨身份任第三屆“國民大會代表”、在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系副教授、三民主義大同盟副理事長兼秘書長。



陳明通21日下午親自出席陸委會例行記者會，說明準備提案修《兩岸人民關係條例》法拉高兩岸和平協議等政治協議的門檻，並直接點明，郁慕明1月曾提出願意率先與大陸政治協商，尋求邁向統一的和平發展機制，如果去對岸參加民主協商一國兩制台灣方案，將違反兩岸條例79條之三、情節嚴重處5年以下有期徒刑，不要輕易以身試法。



林忠山接受中評社訪問表示，這是政治語言的恐嚇，民進黨想要用優勢的媒體，抹紅、扣在野黨賣台的帽子，同時也是為了打壓國民黨，或任何想跟共產黨做和平協議研商的政黨，等於是以“國安”的方式形成綠色恐怖。



林忠山認為，共產黨與新黨之間的基本協議，是黨對黨的協議，效力並不及於其他單位，況且新黨也沒有統治權，就好像民間團體與民間團體簽約，政府說沒經過同意就不能簽、簽了就關你，這是干涉了言論、表意、思想自由。況且不看簽約的任何內容，只因為去跟共產黨協商、簽約就抓去關，這完全是獨裁專制的行為。



林忠山舉例說，過去國共論壇也有達成一些共識、簽了一些協議，這些不涉及政治或是行政的東西犯了什麼法？頂多也就是兩黨之間存有某些共識而已。



林忠山指出，簽和平協議的內容，若涉及違反現行法律，也有相關法規裁罰，陸委會是行政機關，並不能審判協商內容是否違法，這部分是司法權而非行政權範圍，因此陳明通的動作恐嚇意味十足，也涉及政治操作，企圖拉高政治層級，配合蔡英文的選戰策略。