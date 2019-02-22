中評鏡頭：新竹綠議員挺蔡　施乃如顏質高

民進黨新竹市議員施乃如（右）是“網路10大正妹議員候選人”第一名，也順利連任。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹2月22日電（記者 黃文杰）網路紅人蔡阿嘎在2018九合一選舉公布《10大正妹議員候選人！沒想到這麼正！》引發網友熱烈討論，第一名就是新竹市議員施乃如，最後也順利連任，想要保持“藍波萬”（英文：number one，第一名）美名，就要更努力選民服務，也要保持好身材，更別忘了，為新竹做城市行銷，邀請大家來新竹漫步走走。



蔡英文日前接受美國有線電視新聞網《CNN》的獨家專訪，正式表態將競選 2020 連任，若無意外，四月會正式成為民進黨2020“總統”候選人。



面對民調支持度落後其他藍綠政黨可能人選，蔡英文也啟動基層走訪活動，21日就到新竹“接地氣”，黨籍市議員也全程陪同。



包括鄭美娟、李妍慧、施乃如等顏質高的女議員，都到場陪蔡英文，一起漫步新竹護城河、 喝手搖飲料、吃知名麵包。



被網紅蔡阿嘎評選為最正市議員施乃如，伯父是前新竹市長施性忠，早期新竹市黨外運動重要人物，也是施家班領導人物。



2014年施乃如以施家班年輕一代姿態從政，以南區最高票當選，這次也順利連任，從“正妹議員候選人”頭銜，成為“全台最正的女議員”。



施乃如並非年紀最輕，新竹市女議員，有比她年齡更小，1977年次的她，平常靠著健身運動、煮健康餐來保持體態，看不出實際年紀。



這次陪蔡英文在新竹漫步，把握空檔機會，就利用公園簡易運動設施，左右身體搖擺，維持好形象，也透握臉書粉絲團，春天來新竹走走，真的很舒服。