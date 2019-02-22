李鴻鈞：拉高政治協議門檻只是選舉假議題

親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月22日電（記者 倪鴻祥）親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞接受中評社訪問表示，民進黨政府要修法拉高兩岸和平協議等政治協議的門檻，坦白講，台灣百姓應該比較在意的是去談的和平協議的內容是什麼？也就是台灣的民眾可以接受，大陸也可以接受才有實質意義，否則就只是議題，簡單講就是因為選舉要到了，這是為了選舉而設的假象議題而已。



李鴻鈞出身新北市地方政治世家，胞兄是前“內政部長”李鴻源，李鴻鈞為日本大學結構工程學博士，2001掛親民黨籍當選“立委”並連任，2007國親合作以國民黨身份連任“立委”，2015年恢復親民黨身份出任不分區“立委”，曾任“立法院”台日交流聯誼會會長，現為親民黨團總召。



李鴻鈞表示，今天要談和平協議，牽涉的是兩岸而不是單方面，先不講談判過程，照陸委會訂的門檻，要先諮詢性公投，再由“行政院”提談判計劃，然後須經“立法院”三分之二通過。



他指出，即使談判計劃通過了，接下來與大陸談判的過程是什麼？而且不知道對岸要不要談民進黨政府擬的議題，協議能否談成也不一定，等於是台灣這邊還沒去談就訂的很嚴，何況台灣的百姓應該比較在意的是去談的內容是什麼？而非只是一個“和平協議”的名稱。



他說，和平協議實質內容，要兩岸都可以接受才有實質的意義，否則都是議題而已。如果是議題，簡單講就是因為選舉要到了，變成只是為選舉而設的假象議題而已。



李鴻鈞告訴中評社，當今執政者、陸委會為何要“借力使力”炒這個議題？只是為2020選舉，事實上和平協議真的要談、要處理的話，不是這樣做的。應該對於要談的內容、大方向，以及準備要談什麼？台灣需要什麼？能和對岸談什麼？先有內容出來，台灣百姓要能認同這個內容，大陸也可以大方向的認同這個內容，才有辦法走下一步。



他表示，陸委會現在訂門檻先諮詢性公投，接著“行政院”提談判計劃，又要先經三分之二“立委”同意，大費周章後去談判，對岸還不一定同意，就算“行政院”及朝野“立委”都同意了，搞了半天百姓還不一定同意，這不是假議題嗎？



民進黨政府除了要拉高和平協議等政治協議門檻，也想禁止申領大陸居住證者參選公職、服公職。



李鴻鈞反問，到美國申請綠卡的，到加拿大申辦楓葉卡的，到澳洲申請移民的要不要比照辦理？為什麼只有中國大陸是這樣？只限制申領大陸居住證者這樣不公平。



他表示，長期居留海外的台灣人，關心台灣安危的程度遠比住台灣的人還高，他們或許因為工作關係，因為小孩在大陸唸書、工作關係，所以拿居住證，難道他們就不愛台灣嗎？



陸委會主委陳明通指限制參選權，是因為選民在台灣不在大陸，申領居住證者無法返台服務選民，所以不能參選公職。



李鴻鈞向中評社指出，這個邏輯很奇怪，這樣講的話，為何選舉到了，民進黨候選人都要去海外、美國等地方找僑社辦造勢活動？為何也要找大陸的台商進行造勢活動？講不通嘛！身為陸委會的主委，如果是這種心態的話，兩岸永遠也無法有對話的空間存在，這就是民進黨最大的問題。



有關民進黨政府還準備針對退將、退休高官管制赴陸3年，控管政治行為長達15年以上。



李鴻鈞向中評社說，這根本是矯枉過正，隨蔣介石到台灣來的將領幾乎都快凋零了，這些人有其時代背景，對大陸存有特殊感情，現在的將領幾乎都是台灣出生的，也沒打過仗，對大陸懷有特殊情感的人也不多了，陸委會是要擔心什麼？抹滅了對這些人的信任，他們的退休金又被大砍，這些退將、退休高官心裡會做何感想？會怎麼看民進黨政府？