限制澳大利亞煤炭？外交部回應

中評社北京2月21日電／2019年2月21日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：下周，世界移動通訊大會將在巴塞羅那召開，5G技術將成為會議熱點話題之一。我們注意到，一段時間以來，圍繞中國企業參與有關國家的5G網絡建設有不少議論。有人認為中國企業的產品和設備存在安全隱患，應將其排除在5G網絡建設之外。你對此有何評論？



答：第五代移動通信技術（5G）作為一項前沿科技，不是某個或某幾個國家的專屬，而是關乎全球經濟發展、世界各國利益和人類文明進步的大事。



5G技術是全球化大潮下各國交流合作的產物，是國際社會共同的高科技創新成果。它的全球產業鏈、供應鏈、價值鏈高度融合，無法人為割裂或剝離，否則將會影響互利共贏的多邊合作，損害開放包容的市場環境，破壞公平、公正、非歧視的國際規則。



在全球化時代，沒有哪一個國家可以脫離世界獨立發展，也沒有哪一項技術的開發與應用可以拒絕合作。中方將繼續秉持共商共建共享原則，同各方共同把握新一輪科技革命帶來的巨大發展機遇，加強包括5G在內的科技交流與合作，努力實現共同發展、互利共贏，為促進全人類福祉作出積極貢獻。



在這一進程中，我們希望各國都能基於自己的獨立判斷作出符合自身利益、符合時代潮流的選擇。



問：昨天，普京總統在年度國情咨文中表示，俄中平等互利的雙邊關係是保障歐亞地區和國際和平與安全的重要穩定因素，同時對外樹立了富有成效的經濟合作的榜樣。中方對普京總統的表態有何評論？



答：中方高度讚賞普京總統對中俄關係的積極評價。近年來，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄全面戰略協作夥伴關係取得長足發展，不僅在雙邊層面收獲豐碩合作成果，也為維護全球戰略穩定注入巨大正能量。去年中俄雙邊貿易額突破1000億美元，各領域務實合作提質升級，給兩國和兩國人民都帶來了實實在在的好處和利益。



今年是中俄建交70周年，雙方將以此為契機不斷深化全面戰略協作，共同推動兩國關係實現更大發展，更好惠及兩國人民和世界安全穩定。



問：據路透社報道，澳大利亞出口中國的煤炭在中國港口清關時受阻。中國大連港表示中方不再接收更多煤炭。你能否介紹相關情況？這是否與近期因5G或其他問題導致的中澳關係緊張有關？



答：你說的是“coal”（煤），不是“cow”（牛）吧？（記者笑：是的，是“coal”）。



根據我手頭掌握的材料，中國海關根據有關法律法規，對進口煤炭的安全質量進行風險監測和分析並採取相應檢驗和檢測措施。這麼做的目的，是更好地維護中國進口企業合法權益、保護環境安全。



問：尼日利亞將於本周六舉行總統和議會選舉。此前，尼國家獨立選舉委員會在上周六宣布將選舉日期推遲一周，引起國際社會廣泛關注。請問中方對尼大選有何評論？



答：我們注意到有關情況。中方希望並相信尼日利亞總統和議會選舉會順利平穩舉行。



我想指出，尼日利亞是非洲重要國家，尼日利亞保持和平、穩定、發展，符合尼日利亞人民的利益，也符合地區和非洲的利益。中方一貫奉行不干涉別國內政原則，相信尼日利亞政府和人民有能力處理好有關選舉事務。



問：新西蘭前總理希普利否認曾為《人民日報》撰寫稱讚中國的署名文章。你是否認為《人民日報》刊登的這篇文章是虛假的？你對希普利有關表態有何評論？



答：我從媒體上看到了有關報道，具體情況不了解。如果你感興趣的話，可以向相關中國媒體去詢問。



問：你剛才提到中方對進口煤炭進行檢測，但這似乎是專門針對澳大利亞的。中方是否對澳大利亞煤炭存在擔憂？另外，《中國日報》報道認為，澳大利亞總理莫裡森暗指澳議會政黨遭受的網絡攻擊來自中國。這二者之間是否存在某種關聯？



答：關於煤炭檢測問題，我剛才已經說過了，中國的海關根據法律法規，對進口煤炭的安全進行風險監測和分析，並採取相應的檢驗和檢測措施，我想這是完全正常的。



至於你問到所謂網絡攻擊問題，我前幾天曾經回答過。如果你需要的話，我可以再重複一遍。（記者點頭）



網絡空間虛擬性強，溯源難，行為體多樣，在調查和定性網絡事件的時候應拿出充分的證據，不能無端猜測，更不能亂扣帽子。網絡安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護。中方始終倡導國際社會在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作共同應對網絡安全威脅。



我願意借此機會再說一下中澳關係，我們以前多次強調，一個健康穩定發展的中澳關係符合兩國和兩國人民的共同利益。我們希望澳方能夠同中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上推動中澳關係持續向前發展。



問：聯合國安理會有9個國家呼籲召開會議討論羅興亞難民危機問題。但有外交人士稱，預計中方會對此持反對立場。中方在這一問題上的立場是什麼？



答：你提到的聯合國安理會的最新動態，我目前還不掌握。但你說有些國家預計中方會提出不同意見，是嗎？（記者點頭）



我這裡能說的是，在緬甸若開邦問題上，當務之急是各方幫助緬孟雙方盡快完成首批避亂民眾的遣返。我想這有助於雙方建立互信，也有助於推動形成解決問題的良好勢頭。國際社會應該為此發揮建設性作用。這是我們的一貫立場。



問：你能否介紹沙特王儲訪華的最新情況？如果兩國簽署協議，主要內容是什麼？



答：我這兩天已經多次回答過這個問題了。我理解訪問的主要活動應該發生在明天。明天中國領導人將同穆罕默德王儲舉行會見、會談。之後我們會及時發布消息。



你需要我把前幾天的回答再重複一遍嗎？



（記者：我只是想知道更多的信息，我可以等到明天。）



問：美國總統特朗普表示，如果朝鮮在無核化方面採取了有意義的舉措，他會考慮放鬆對朝制裁。中方對此有何評論？



答：中方始終支持朝美雙方保持對話，相向而行，期待朝美領導人第二次會晤能夠順利舉行並取得積極成果，為推動實現半島無核化與持久和平注入新的動力。



中方一貫認為，有關各方應當全面、完整、準確地執行安理會涉朝決議。執行制裁和推動政治解決都是安理會決議的要求，二者不可偏廢。在當前形勢下，中方認為安理會有必要考慮啟動安理會決議可逆條款的討論，以實際行動支持政治解決進程。



問：有關美朝領導人第二次會晤，有報道稱朝鮮領導人將乘坐火車過境中國前往越南。對此你能否提供相關信息？



答：我不掌握有關情況。



問：路透社報道稱，關於中美經貿磋商，雙方正在制定6項諒解備忘錄和1份解決貿易逆差問題的“十點清單”。這一報道是否準確？你能否介紹相關情況？



答：不久前，在北京舉行的第六輪中美經貿高級別磋商中，雙方就主要問題達成了原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了磋商。



至於本輪磋商的具體情況，我目前不掌握，建議你向中方主管部門詢問。