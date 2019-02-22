中評鏡頭：位於新竹科學園區的台灣太空中心

太空中心位於新竹科學園區。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹2月22日電（記者 黃文杰）位於新竹科學園區內的太空中心，是台灣唯一太空相關事務的專責單位，負責執行太空科技政策、發展太空科技研發、建造人造衛星及航太相關科技與硬體建設。



1991年成立時名為“國家太空計劃室”（英語：National Space Program Office，縮寫亦為“NSPO”），2005年改為現稱。



台灣有一套自己太空衛星發展計劃，過去衛星叫“中華衛星”，中華衛星三號，陳水扁政府改名為福爾摩沙衛星三號，同系列從此全部一起改名。



2018年，“福衛五號”發射，蔡政府現在拼2019年發射“福衛七號”，將延續福三任務，也是太空中最精確的溫度計2.0版。



福衛七號以台灣獨步全球的掩星技術進行氣象資料收集，資料量是福三的4倍，颱風路徑預測更可以改進10%。



蔡英文視導福衛七號提到，對太空充滿好奇的科學家，不會因為一顆衛星上太空，就感到滿足，還會有第二顆、第三顆。不只是這樣，台灣還要把這些技術和產業結合起來。



蔡英文希望臺灣，不只要上太空，更要把自己在摸索太空領域當中所擁有的know how，變成全世界太空產業供應鏈當中不可或缺的一環。