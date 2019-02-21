王毅：排除干擾，推動中吉關係實現更大發展

中評社北京2月21日電／國務委員兼外長王毅21日在北京與吉爾吉斯斯坦外長艾達爾別科夫會談後共見記者。



王毅表示，這是艾達爾別科夫外長首次訪華，也是今年中方接待的首位歐亞地區國家外長，充分體現了中吉以及中國同中亞國家關係的密切。我們剛才就如何推進中吉互利合作，特別是增進互信，支持彼此核心利益等問題達成許多重要共識。



王毅說，我們一致認為，建交27年來，中吉關係保持良好發展勢頭，各領域合作成果豐碩，傳統友好日益鞏固。去年熱恩別科夫總統成功對中國進行首次國事訪問，習近平主席和熱恩別科夫總統共同宣布中吉建立全面戰略夥伴關係，開啟兩國友好合作新時代。雙方商定按照兩國元首擘畫的宏偉藍圖，繼續深化各領域互利合作，推動中吉全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。



王毅表示，下階段雙方將重點做好以下幾方面工作：



一是以元首外交為引領，不斷增進政治互信，排除任何外界的挑撥干擾，在涉及彼此核心關切問題上繼續相互堅定支持，珍惜和維護兩國友好，捍衛和擴大共同利益。



二是以共建“一帶一路”為主線，加強兩國發展戰略對接，聚焦經貿、互聯互通、產能等重點合作領域，打造新的合作亮點。吉爾吉斯斯坦是最早支持並積極參與“一帶一路”建設的國家之一。中方歡迎熱恩別科夫總統今年4月來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，共商合作大計。



三是深化安全合作，維護共同安全。中吉兩國毗鄰而居，面臨著共同的安全關切和現實威脅，在地區安全問題上休戚與共。我們承諾守望相助，加強在打擊“三股勢力”、販毒和跨國有組織犯罪等方面合作，共同維護兩國及地區的安全穩定。



四是擴大人文交流，弘揚傳統友誼。雙方將繼續舉辦豐富多彩的交流活動，推動文藝、學術、新聞、青年團體互訪，進一步促進兩國民心相通，進一步夯實中吉世代友好的民意基礎。



五是在國際和地區事務中加強協調。作為上海合作組織輪值主席國，吉爾吉斯斯坦將於今年6月舉辦上合組織成員國元首理事會第十九次會議，中方願全力支持配合吉方做好相關工作，推動上合組織在去年青島峰會基礎上實現新的發展。