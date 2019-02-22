李鴻鈞：台灣選舉年要談兩制台灣方案不容易

親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月22日電（記者 倪鴻祥）針對大陸領導人習近平1月在《告台灣同胞書》40周年紀念會上提及“探索兩制台灣方案”，親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞接受中評社訪問時表示，對台灣而言，一下子要接受是不太容易的，台灣又碰到選舉年，拋出議題就愈多，才會有和平協議的議題跑出來。



李鴻鈞出身新北市地方政治世家，胞兄是前“內政部長”李鴻源，李鴻鈞為日本大學結構工程學博士，2001年掛親民黨參選“立委”當選，2007年以國親合作國民黨身份連任“立委”，2015年恢復親民黨身份出任不分區“立委”。曾任“立法院”台日交流聯誼會會長，現為親民黨團總召。



對於兩制台灣方案的民主協商，李鴻鈞說，先不論《兩岸人民關係條例》的規定，如果沒有跟台灣的執政者談，都沒辦法算數，但台灣現在的執政者、領導者，每個人都是在看位子與權力，真正願意放下的有幾個？



李鴻鈞指出，談的風險太大了，只要一談下去、一個差錯，民意支持就崩盤了，下次就不用選了，大家都打這個算盤，怎麼可能去談？現在的台灣，好處是很自由，壞處則是選舉太過自由化，這樣的情況，任何一個領導者都會為選舉做考量，訂的政策就未必都是100％的好政策。



他向中評社舉例，“和平協議”喜歡的人好像覺得很好，不喜歡的好像覺得要被統一，可是這不是單純的“你不打我，我不獨立”就叫和平協議，台灣的生存空間、國際空間、經貿的參與度是什麼？都必須放在一個大框架裡談。



李鴻鈞強調，兩岸當然應該要有談話的管道與協商機制，蔡英文上來這3年都沒有，所以一直僵持在這裡，但蔡已講出遵守“中華民國憲法”、“維持現狀”，蔡已經很努力把立場拉到中間不要左傾，否則蔡怎會遭時力、喜樂島、獨派等團體反對？如果蔡講出承認“九二共識”，民進黨絕不會讓她再選連任。



他表示，大陸這次把話講的很硬，等於把“九二共識”詮釋得和國民黨的“九二共識”不同。光是國民黨內，洪秀柱的“九二共識”和吳敦義、朱立倫等人的“九二共識”絕對不一樣，難怪民進黨拿“九二共識”當議題炒作；現在年底選舉馬上就要到了，這議題如果繼續炒下去，民進黨一定大肆借力使力獲取其中的選舉利益，對國民黨、兩岸關係、台灣都不會有利，也不是好方向。