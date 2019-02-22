為大選民進黨開始拆地雷　誰得利？

蔡政府最近對於爭議法案採取主動出擊。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）從兩岸人民關係條例修法(和平協議議題)到“司法院”釋字第748號解釋施行法”草案(同性婚姻議題)等，已經可以觀察到蔡政府為了尋求連任，積極拆除2020路上的地雷。但相較民進黨的主動出擊，國民黨反而看起來立場搖擺，兩大黨的交鋒下，到底誰得利，還是鷸蚌相爭，漁翁得利，反而有利第三勢力。



民進黨在去年底九合一大選慘敗後，加上“行政院長”蘇貞昌就任後，觀察到蔡政府與過去行事風格有些改變。過去常常一個事件的決定拖到最後，左右搖擺最後就是雙方都得罪。而民進黨內，也有人建議應在4月前把爭議性的法案都拆除。



國民黨主席吳敦義提到若重返執政後，要簽署兩岸和平協議，蔡政府一改過去對兩岸閃避的態度，在兩岸人民關係條例上提出修法方向，強力要阻擋兩岸和平協議的通過。雖然馬政府時代也提過兩岸和平協議需要人民公投決定，但當時的並未詳細說明公投門檻。蔡政府提出的相關修法，則是比照“修憲”的門檻，這麼高的門檻，要通過兩岸和平協議根本是困難事情。



面對喜樂島聯盟希望要求獨立公投的動作，蔡政府這個態度無非是想爭取深綠支持，但也已經註定蔡英文尋求連任路上，兩岸交流的路已經走死。



“司法院”釋字第748號解釋施行法”草案，除了名稱沒有涉及到同性婚姻外，內容幾乎就是保障民法修法方向，目前看起來挺同團體對蔡政府正面評價。顯然是蔡政府希望爭取同婚團體支持，所做的表態動作。



民進黨對於法案審查目前是持開放態度，並未強力要求黨內“立委”力挺，也就是審查時“立委”想投下贊成或是反對都可，沒有一致性。“立委”為了各個選區特性考量，表態方向想必也不同，民進黨希望逕赴二讀，也是希望避免在委員會審查時引起紛爭，綠委們勢必要表態。因此，這個法案最後會怎麼走目前還沒有明確方向，若最後並未通過立法，那同婚團體還會繼續支持民進黨嗎？這個法案後續考驗兩大黨的態度。



民進黨為了拆除連任路上的地雷，許多爭議議題都採取主動出擊。反觀國民黨目前對兩個修法，都沒有明確方向，這對國民黨的2020選情不利。目前民進黨民調低迷，如果拆了地雷，仍不見好轉；國民黨在爭議法案上又態度不明，選民也不是一定要投給兩大黨。恐怕最有利是不具政黨支持的第三勢力或是無黨籍候選人，這對柯文哲來說，表態參選2020就居於優勢。

