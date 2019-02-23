馬群傑：韓國瑜參選否有三大風險考量

台南大學行政管理學系主任馬群傑。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月23日電（記者 趙家麟）針對中國國民黨籍高雄市長韓國瑜參選2020的利弊得失，台南大學行政管理學系主任馬群傑接受中評社訪問表示，依目前韓國瑜意願、背負高雄市民承諾，以及黨的內外形勢看來，韓參選的可能性不高，但韓可以成為黨舉足輕重的抬轎人，韓是適合的支撐者角色，這比韓自己跳出來參選可能更好。



馬群傑，台灣中山大學管理學院公共事務管理研究所博士、北京大學政府管理學院首都發展研究院博士後研究，美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究員。主要研究領域在兩岸關係、公共政策、公共管理、地方發展與行銷。



馬群傑表示，觀察“韓流”熱度不退的幾個原因，包括：一、媒體的持續關注；二、韓不是傳統的國民黨人，言行較能結合，亦即說過的話，看得到韓想盡力去做到。三、韓的主張比較貼近現實，許多政治人物則善長畫大餅、不切實際。



近期媒體針對2020年大選的民調，韓國瑜支持度獨占鰲頭。馬群傑認為，韓國瑜參選與否的主要考量風險有三：



首先，從高雄市民的角度看，韓剛當選市長，還沒有在地方做出一點成績，現在擁有被高度信任的形象，若因為外在形勢看好就轉戰大選，要如何向市民交代？



其次，即使基層要拱韓國瑜代表國民黨出征，黨的高層卻不一定挺韓。國民黨內包括已表態參選的前黨主席朱立倫、前“立法院長”王金平，和有明顯參選意願的現任黨主席吳敦義。到目前為止，並沒有人因為韓有高人氣而放棄參選，韓如果跳出來參選，彼此的競合關係會出現什麼變化？



其三，韓若要參選，必須通過黨內初選提名機制。黨的初選制度，民意、黨意要各占多要多少比例，尚未定案；外界有期待，韓背負對高雄市民承諾，再去面對未定的初選機制、和太陽們競爭，韓的顧慮是會有的。

