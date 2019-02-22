黃健豪：除涉“憲法”　和平協議不應公投

新科台中市議員黃健豪曾任國民黨發言人。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍新科台中市議員黃健豪接受中評社訪問表示，國民黨主席吳敦義拋出和平協議，是受到韓國瑜現象影響，吳主席察覺到社會風向，必須創造一些話題，讓人知道他在兩岸的立場，希望能被討論。至於兩岸和平協議，除了有牽涉“憲法”層次問題，否則執政黨得到民意授權跟大陸談，簽署後送“立法院”審查就好，不必曠日費時公投。



黃健豪，1988年生，國民黨籍，政治大學政治學研究所碩士，現任台中市議員，曾任中國國民黨發言人，國民黨中央黨部新媒體部代理主任、台中一中學生會長、國民黨青年團第五屆總團長暨指定中央常務委員等職。



對於高雄市長韓國瑜在最近幾份2020大選的媒體民調中“一支獨秀”，如何解讀這個現象？



黃健豪表示，韓國瑜現象基本上是對所有想要選2020的“太陽們”一個警惕，或一個借鏡對象，了解在當下政治人物要如何面對群眾，以及為他的政策堅定地提出施政方向，才能成為全民領袖，讓大家打自內心的喜歡你。



黃健豪提到，過去國民黨都被認為包袱很重，這些太陽們可能都是大家認知傳統的國民黨人，韓國瑜存在就是對照組，所以無論韓要不要選，他可能真的不想選，或說真的沒有意願選，但是民眾這麼喜歡，這個事情本身傳遞的訊息，實質意義大於韓要不要選的意義。



黃健豪告訴中評社，因為國民黨初選制度還沒確立，支持者看了很心煩，加上韓國瑜在市政議題、兩岸議題有明顯的表述，讓民眾會覺得“這個人比較真”，其他人好像都還是在遊戲規則這邊打轉，但如果初選制度訂好，大家按遊戲規則爭取大位，輿論焦點可能就會回到有意參選者身上。



過去國民黨的領導人對兩岸議題發言都是比較保守，為何這次吳敦義接受媒體訪問，會拋出重新執政後，可能會跟大陸談兩岸和平協議？



黃健豪認為，這個原因還是要回到韓國瑜現象，政治人物講話不能再像過去一樣拐彎抹角，再長篇大論的把這個話講出來，吳敦義可能有察覺到這個社會風向，也因為他在各項民調中，位居比較落後，所以必須創造一些話題，或者提一些關於兩岸的話題，讓人知道他在兩岸關係是有立場，希望能被討論。



蔡政府對兩岸和平協議的立場是“先諮詢性公投再去簽”，國民黨的立場為何？



黃健豪回答，蔡英文政府對於兩岸議題都是採“膝反射”的立場，就是不希望兩岸交流。其次民進黨主張簽署前公投，這是很可笑的事情，這時候丟出這種公投的回應，是非常不切實際，代表民進黨已經沒有反制的做法，只能丟給公投來處理。



黃健豪認為，民眾在大選中選擇讓國民黨執政，已經得到民意授權，授權給國民黨來處理兩岸關係，最後簽下來的和平協議交給“立法院”審查，“立法院”也是代表民意監督。



黃健豪主張，除非和平協議有牽涉到“憲法”規定的政權，到時候再交給公民複決，否則現行的制度已經有相關規定。



黃健豪提到，在兩岸和平協議簽署前，就要求公投，這是將整個時程拉長，而且還是把公投當成政治鬥爭的工具，這是政治操作，並非是真正尊重公投的原意，只會把事情弄得越來越複雜，又會曠日費時。