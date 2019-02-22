中評關注：蔡從新竹市出發　能扭轉低民調？

蔡英文宣布拼2020連任，選擇從新竹開始“接地氣”，可以看到有組機器全程跟拍。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹2月22日電（記者 黃文杰）正式表態將競選 2020 連任的蔡英文，台灣各家媒體民調，似乎超級不給面子，蔡英文幾乎“一面倒”無法領先對手，為了扭轉低民調的劣勢，蔡英文開始走入基層“接地氣”，宣布要競選連任後，第一場地方公開行程來到新竹市，漫步竹塹好愜意，有趣的是，新竹是民進黨執政，也是無黨籍台北市長柯文哲的老家。



柯文哲三天兩頭“修理”民進黨，一點也不手軟，一點也不客氣，2020白綠是否合作？柯文哲是否對上蔡英文？答案很快就揭曉。



倒是蔡英文把“希望”放在新竹市，頗有深意。



蔡英文想連任，沒有地方諸侯動員談何容易，桃園市、基隆市、新竹市、嘉義縣、台南市、屏東縣缺一不可。



蔡此行來新竹，重點是視導太空中心的福衛七號升空計劃，按照慣例，看完結束就應該回台北，卻在民進黨最年輕的縣市長林智堅的安排，連走了兩處看地方建設。



懂得形象包裝的林智堅，巧妙扮演“蔡英文一日導遊”，陪著逛新竹的護城河，喝手搖飲料、吃知名麵包蛋糕，現場可以看到，一組攝影機全程跟拍，彷彿開始製作競選影片。



陪蔡新竹漫步，除了林智堅，還有“立院”總召柯建銘、柯建銘“立委”接棒人也是前新竹市議員鄭宏輝，加上黨籍市議員一起陪同，充分給了蔡溫暖。



可以讓蔡英文開懷大笑，除了桃園鄭文燦，就是新竹市林智堅，鄭林兩個人，分居桃竹兩市，這也是蔡英文力拼2020北部兩大重要基地。



不過，民調落後是蔡英文的罩門。



蔡英文不管是對決中國國民黨前主席朱立倫、國民黨高雄市長韓國瑜或是無黨籍台北市長柯文哲，蔡英文都落後。



民進黨票倉的中南部，蔡英文支持度也都下滑到低於三成。



蔡雖然嘴巴說：“民調是死的，人心是活的”，但是新竹護城河周邊活動，並未受到太多熱情支持者的歡迎。