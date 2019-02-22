快評：西進登陸熱鬧　台灣政治轉向

中評社快評／台灣親民黨主席宋楚瑜意欲3月訪問大陸，如順利成行一定會談及政治議題。高雄市長韓國瑜也正籌劃3月下旬訪問大陸，宋、韓誰先登陸，等大陸方面安排。



因為眾所周知的原因，宋楚瑜已有多年未登陸，再次登陸肯定會引發不同議論。這些已不重要了，重要的是宋楚瑜想登陸所透出的訊息。去年底“九合一選舉”韓國瑜一人救全黨，主張“九二共識”而高票當選，破除了與大陸交流等於“賣台”的魔咒，台灣政治人物爭相登陸這一刻，終將到來。



有意願、或表達過想今年登陸的台灣政治人物，還包括馬英九、吳敦義、王金平等等。縣市長方面，金門縣府已預計3、4月組團前往北京、上海等地；南投縣長林明溱、宜蘭縣長林姿妙也計劃4月登陸招商行銷觀光；新北市長侯友宜也有出訪計劃，不排除和大陸交流；今年度的台北上海“雙城論壇”如順利舉辦，柯文哲也很可能會登陸。



西進登陸何其熱鬧，台灣政治轉向了？為什麼轉向？大陸國勢繼續上升、台灣內外情勢快速變化，“親美仇中”餓肚子，“九二共識”發大財。台灣2020年大選即將開打，很多有志競逐大位者計劃訪美、或正在訪美，他們重視美國因素對大選的影響和作用，也清楚不能忽略大陸因素。



對政治人物而言，登陸的最大意義，在於展示自己有能力與大陸官方接觸，有能力處理兩岸關係，讓民眾看到希望，這也是台灣的當務之急。人民只想過好日子，從這一點出發，登陸重於訪美！台灣政治人物跨海西進，勢將絡繹於途。