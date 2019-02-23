馬群傑：蔡、柯相爭“朱王配”有贏的機會

台南大學行政管理學系主任馬群傑。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月23日電（記者 趙家麟）台南大學行政管理學系主任馬群傑接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲篤定會參選2020，國民黨若打出好牌，就有贏的機會。韓國瑜若不參選，“朱王配”應該是未來觀察重點。



馬群傑，台灣中山大學管理學院公共事務管理研究所博士、北京大學政府管理學院首都發展研究院博士後研究，美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究員。主要研究領域在兩岸關係、公共政策、公共管理、地方發展與行銷。



馬群傑表示，蔡英文已宣布爭取連任，民進黨內幾乎已無挑戰者。台北市長柯文哲連任後迄今的聲勢也不錯，但和4年前比較，網路聲量與媒體關注度都不若過去。



他指出，蔡英文、柯文哲之間有矛盾，會相互搶票，國民黨若能打出好牌，排出最好陣容組合，就有贏的機會。



馬群傑認為，韓若不參選，綜合目前民調等各方形勢觀察，朱立倫的機會最大、其次是王金平，再其次是吳敦義。但若王、吳繼續各持立場，藍軍的風險還是很大。



他說，國民黨內有“吳王配”、“吳朱配”、“朱王配”的聲音，但當過“副總統”與“行政院長”的吳，目前聲勢落居在後，以吳為主的搭配機率不高。反而是“朱王配”在聲勢順位、黨內派系、地域南北、省籍族群等考量中所能展現的政治能量，應該是未來比較有可能的觀察重點。



馬群傑表示，在泛藍陣營裡，也有人推剛宣布競選“總統”的前“行政院長”張善政、水利專才的前“內政部長”李源鴻，是國民黨可以爭取的副手人選；但他認為，張、李二人形象俱佳，都有卓越幹才，但政治爆發力不足，張、李比較適合的在“行政院長”的位置上一展長才。