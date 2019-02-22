柯橘合作選2020？李鴻鈞：絕對不可能

親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北2月22日電（記者 倪鴻祥）外界揣測代表“白色力量”的台北市長柯文哲若與親民黨合作投入2020大選，就可以省去爭取選民連署才能參選的過程。對此，親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞接受中評社訪問時表示，柯與親民黨合作選2020絕對不可能。



李鴻鈞出身新北市地方政治世家，胞兄是前“內政部長”李鴻源，李鴻鈞為日本大學結構工程學博士，2001年受親民黨主席宋楚瑜勸進參選“立委”當選，2007年以國親合、國民黨身份連任“立委”，2015年恢復親民黨身份出任不分區“立委”，曾任“立法院”台日交流聯誼會會長，現為親民黨團總召。



李鴻鈞表示，柯文哲與親民黨合作，讓柯投入2020大選是絕對不可能，因為柯文哲的個性是全部都不得罪，全部都說要跟人家好，可是最後卻是最有可能讓大家都跟柯翻臉。



近來坊間民調顯示，高雄市長韓國瑜若代表中國國民黨角逐2020大位，柯文哲民調支持明顯落後韓國瑜。



李鴻鈞指出，當社會各方面在造就一個人的成功時，是擋也擋不住的，可是若了解韓國瑜的過去與現在，或許大家會有不同看法，不過人是會改變的，韓國瑜會不會投入大選擋下柯文哲？實在很難講，只能說“時勢造英雄”。



李鴻鈞向中評社分析，韓國瑜與柯文哲兩人個性不一樣的地方是韓恩怨分明，這一點韓非常清楚分界在哪裡？柯文哲沒有恩怨分明，柯是這邊摸一摸、那邊摸一摸，這邊好一下、那邊好一下，柯跟時代力量、親民黨、國民黨某些人，也跟大陸、李登輝、陳水扁都想保持友好，可是究竟柯的核心是什麼？沒有！現在柯是因為有民意撐著，但若要崩盤，也會崩得很快。



在兩岸問題上，韓國瑜訴求“九二共識”拚經濟，柯文哲談“兩岸一家親”誰比較能溝通兩岸關係？



李鴻鈞表示，因為“中央”執政者還是民進黨，所以韓、柯的兩岸關係搞的再好也只是侷限在城市交流；但民進黨政府不能讓各縣市自生自滅，必須給予某個程度的開放才好。



李鴻鈞指出，台北市沒有農業，都是經貿區域，就這牽涉到關稅，都是中央的權責，所以台北市的兩岸關係沒有這麼單純，而且又牽涉到商業機密等問題。



李鴻鈞說，高雄有三分之二是農業區，所以韓國瑜的訴求會讓高雄市很有感，但韓有注意到一個事實，就是當年國民黨執政時看到各省率團相繼訪台大量採買，可是民眾沒感謝國民黨，國民黨反而失掉政權，就是因為中間的剝削，直接產地的農民有沒有實質受惠的問題，希望韓不會重蹈覆轍。