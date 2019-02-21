王毅：開創上海合作組織發展新局面

中評社北京2月21日電／國務委員兼外長王毅21日在北京與來訪的吉爾吉斯斯坦外長艾達爾別科夫會談後共同會見記者。有記者問及，中方對上合組織下階段發展方向有何考慮。



王毅表示，去年6月，中方成功舉辦青島峰會，習近平主席提出新的發展觀、安全觀、合作觀、文明觀和全球治理觀，總結了新型國際關係基本內涵，指明了上合組織發展方向。峰會就深化政治、安全、經濟、人文等領域合作達成新的共識，展現出上合組織在首次擴員後團結協作、奮發有為的精神風貌，推動上合組織進入新的發展階段。



王毅說，青島峰會後吉方接過了輪值主席國的接力棒，很好地履行了主席國職責。中方願同吉方及其他成員國一道，全面落實青島峰會成果，推動上合組織各領域合作不斷邁上新台階。



首先，安全合作要有新舉措。當前，地區安全形勢仍然複雜嚴峻，成員國需要合力應對。要推動反極端主義公約盡快生效，加大對“三股勢力”打擊力度。要完善地區反恐怖機構職能，深化打擊毒品販運、維護網絡信息安全等領域合作。要加強情報交流、人員培訓並辦好各類反恐演習，提高執法合作聯合行動能力。要進一步發揮“上合組織－阿富汗聯絡組”作用，積極參與阿國內政治和解進程。



第二，務實合作要有新作為。務實合作關係到成員國人民的幸福感和獲得感，也關乎上合組織的活力和未來。要深化共建“一帶一路”同各國發展戰略和區域合作倡議對接，為務實合作不斷注入強勁動力。要加快推進貿易便利化進程，盡快啟動自貿區可研，充分釋放合作潛力，提升地區互聯互通水平，促進區域融合發展。要持續擴大科技、地方和人文等領域合作，不斷拓展本組織合作廣度和深度。



第三，在國際和地區事務中要有新擔當。當今世界面臨百年未有之大變局，各種風險和挑戰前所未有。國際社會期待上合組織發揮更大的建設性作用，為當今國際局勢注入更多的正能量。上合組織要及時就重大國際和地區問題發出“上合聲音”，特別是堅持多邊主義，維護國際公平正義，努力構建新型國際關係和人類命運共同體。



王毅說，我們相信，在吉爾吉斯斯坦主席國精心籌備和各方共同努力下，比什凱克峰會將取得圓滿成功，開創上合組織發展的新局面