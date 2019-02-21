央行報告：民營、小微企業金融服務邊際改善

中評社北京2月21日電／中國人民銀行21日發布報告稱，民營企業、小微企業等重點領域和薄弱環節的金融服務有邊際改善，呈“量增、價降、面擴、回暖”的特點。



人民銀行發布的2018年第四季度中國貨幣政策執行報告顯示，結構性貨幣政策工具在發揮引導作用、支持和改善小微企業、民營企業融資環境方面取得較好成效。



數據顯示，2018年，普惠小微貸款大幅多增，年末餘額同比增速比上年上升8.2個百分點；同時，融資成本趨於下降，12月份新發放的1000萬元以下小微企業貸款利率平均為6.28%，比上年同期低0.26個百分點。此外，2018年末，金融機構對普惠口徑小微主體授信1815萬戶，比上年末增加465萬戶，增長34.5%。



報告介紹，中國貨幣政策一向注重與信貸政策、產業政策等協調配合，在運用結構性貨幣政策工具方面有長期的實踐和較好的基礎，如差別化存款準備金率、再貸款、再貼現、信貸政策等，在支持國民經濟重點領域和薄弱環節方面發揮了積極作用。



2018年末，國有企業、民營企業貸款餘額合計90.6萬億元。其中，民營企業貸款餘額42.9萬億元，占比為47.4%；國有企業貸款餘額47.7萬億元，占比為52.6%。



人民銀行表示，要實施好穩健的貨幣政策，一方面要把握流動性的總量，既避免信用過快收縮衝擊實體經濟，也要避免“大水漫灌”影響結構性去杠杆；另一方面要把握流動性的投向，著力發揮結構性貨幣政策工具精准滴灌的作用，在總量適度的同時，把功夫下在增強微觀市場主體活力上。