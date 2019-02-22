大華網路報：和平協議對國民黨參選人重要

中評社香港2月22日電／大華網路報今天“點評”專欄說，中國國民黨主席吳敦義一直未明確表態要角逐大選，但是一般相信他的意願相當強烈。日前，他表示若中國國民黨重新執政，應該和大陸協商簽署兩岸和平協議。此話反映了他將以積極的兩岸政策來爭取黨內與社會的支持。



另一位已表明有意爭取國民黨提名角逐大選的前“立法院長”王金平，於去年十月就曾較為完整地敘述了簽署兩岸和平協議的重要性，當時他說，由這一代完成和平協議，可以給下一代有充足的時間、和平的保障來解決兩岸問題。此話頗有回應大陸領導人習近平於2013年10月即指出的，“兩岸長期存在的政治分歧終需要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去”。上月2日，習近平重申了兩岸政治分歧不能一代一代傳下去。看來王金平參選意願的醞釀，早於一般的認知。



另一位有志爭取黨內提名的前黨主席、前新北市長朱立倫，對兩岸和平協議的態度，不如吳、王主動。朱的岳父、前台灣省議會議長高育仁在習近平講話後，認為兩岸應簽和平協議，朱立倫就此表示，和平協議已載入黨章，“很多智庫也討論了幾十年，不需要把某一推動者點出來，想要製造政治爭議”。他並沒有說出自己的主張，甚至傾向淡化此一議題。



專欄說，兩岸政治分歧的延續，對於台灣朝野及官民都至為關切重視的國際空間問題，有害無益。首先，“邦交國”的維持必定會愈來愈難。公元兩千年台灣首度政黨輪替、民進黨陳水扁八年在位期間，兩岸中斷制度化協商，雙方當局對立對抗，台灣從大陸手中爭來了三個“邦交國”，卻流失了九個“邦交國”，亦即減損六國，還須靠投入更多資源來維持僅剩的“邦交國”。而且無論美國、日本如何聲明支持台灣參與世界衛生大會WHA，都因得不到大陸認同以致不得其門而入。



2008年起國民黨、馬英九的八年執政期間，兩岸基於九二共識而良性互動，制度化協商順暢，並形成外交休兵默契，所以基本上台灣得以維持“邦交國”數量。其間，雖有甘比亞與台斷交，但是大陸考量到兩岸關係，遲遲沒有與甘建交，直到2016年民進黨蔡英文勝選後，雙方才建交。