北柯南韓人氣王　藍太陽聲量差炒不熱

朱立倫此篇臉書按讚人數破萬，感覺網友對漢堡比較有興趣。（照片：朱立倫臉書） 王金平試圖用輕鬆的主題吸引網友關注，但感覺效果不大。（照片：王金平臉書） 中評社台北2月23日電／2020大選藍綠爭鋒，“北柯南韓”都是網路人氣王，每篇臉書都有數萬點讚，氣勢強強滾。蔡英文發文也至少有一、兩萬人按讚。中國國民黨太陽明顯遜色很多，聲量最好的前主席朱立倫只有幾千個讚，最近訪美的聲量也拉不起來。至於黨主席吳敦義按讚數從幾十到一、二百；前“立法院長”、國民黨不分區立委王金平則更少，有些文章只有三、五十人按讚，更是清淡。



朱立倫目前正在美國參訪行程，21日在臉書放上參觀Facebook總部的影片，文章中還寫到，希望網友一定要“按讚”！諷刺的是，但卻只有四千多名的網友前來按讚。他此行訪美的臉書發文大部分都只有一、二千名網友按讚，唯一破萬的是朱立倫到美分享他的第一餐，到加州知名的舊金山In-N-Out漢堡店吃漢堡，他秀出端著四人份漢堡、薯條的照片，感覺網友對食物比對朱立倫的參訪行程還更有興趣。



蔡英文自從去年九合一大選民進黨大敗開啟“迴廊談話”，也開始經常在臉書開直播與網友分享，並對一些社會上的重大議題發表意見，讓一般民眾感覺蔡英文不是高高在上，而是跟一般民眾生活在一起。尤其，蔡英文21日在臉書上針對最近很熱門的同婚議題發表看法，更讓按讚人數一舉達到四萬人次，CNN專訪也有三萬多點讚，蔡英文自從放下身段以來，網路人氣有明顯回升，不過最近出爐的民調卻未見提升。



而吳敦義在臉書放上最多的是媒體訪問的影片與政治行程的影片，會讓民眾覺得太制式、太單調、不夠年輕化，簡單說就是不接底氣，自然無法吸引到網友觀看、按讚。雖然頭像換成Q版漫畫，小編也膩稱他“阿義哥”，還是脫不了“老人味”，一般發文的點讚從幾十到幾百不等。



至於高齡78歲的王金平雖然在臉書粉絲團上試圖用公道伯講冊、公道伯話流行、公道伯來走春等輕鬆的主題來拉近與網友的距離，但從王金平臉書發文按讚人數幾乎都只有一、兩百人來看，效果似乎不大，最近幾篇都只有三、五十人點讚。王金平最近辦很多造勢餐會，動輒數十桌，數百人與會，但來吃飯的人多，幫他按讚的人卻很少。



反觀網路人氣王國民黨高雄市長韓國瑜，在臉書發文至少都有兩、三萬網友按讚，若是開直播則至少有五、六萬名網友在線上觀看，原因就在於韓國瑜直言、敢說，不像一般政治人物滿嘴政治語言，這也是其他藍營天王可以學習的方向。



根據22日網路溫度計最新政治人物網路聲量顯示，蔡英文排名第三，僅次於高雄市長韓國瑜與無黨籍台北市長柯文哲，吳敦義、朱立倫、王金平則分別排名13、18及23，看來國民黨的三顆太陽在網路經營上還需要多加努力。



