沒做什麼事卻感到很疲勞？專家這樣說

工作中使用電腦時，以為有電郵寄來，會一直去點開信箱。即使沒有重要事情，還是會想著“說不定……”，而想確認郵件。這也是剛剛所說的，經過“強化學習”，而過度在意電郵的多巴胺產物。(圖／ingimage) 多巴胺消耗量極大



工作中使用電腦時，以為有電郵寄來，會一直去點開信箱。即使沒有重要事情，還是會想著“說不定……”，而想確認郵件。



這也是剛剛所說的，經過“強化學習”，而過度在意電郵的多巴胺產物。



在2015年做的某項調查中，算出了上班族每小時確認電子郵件的平均次數。



你覺得會是幾次呢？



結果竟是平均30次。這當中當然也會有重要郵件，但是我們因此知道，因為在意而點開信箱，這個多巴胺的作用讓工作效率顯著降低。



人在多巴胺的控制下做事，所引起的弊病是慢性疲勞。



腦部是不斷在消耗能量的器官，不管做什麼，或不做什麼，都會用到能量，耗能約全身的20%，是個能源效率相當差的器官。當中特別耗能的就是多巴胺的作用。



在讓老鼠按按鈕，刺激腦內報酬系統的動物實驗中，老鼠會廢寢忘食地不斷按按鈕，放著牠不管，最後就是死亡一途。



你是否有過這樣的經驗？看電視、上網到深夜，那天並沒有特別做什麼事，卻感到十分疲勞。程度可能有所不同，但是那種疲勞跟前面提到的累到虛脫的老鼠是一樣的狀態。



腦部能夠使用的能量有限，如果不想辦法將能量挹注在實際的行動，避免將許多能量耗費在虛無的期待感，將無法擺脫總是疲勞的狀態。



多巴胺太多，腦部將無法判斷價值



確認電郵、瀏覽社群網站時，你是否有過這樣的想法？“可能跟自己無關，但還是看一下吧！”。這個“還是看一下”就是多巴胺的產物，是浪費能量的主因。



比方說，隨意瀏覽社群網站，看到了預期之外的好康資訊。



類似“喔，有人上傳了新口味的甜點訊息！”，雖然跟當下的你所需要的資訊無關，但是屬於“新鮮事”。



你的腦部因為得到了“新鮮事”這個預期之外的獎賞，會重複多巴胺的強化學習。



此時，也會同時記住瀏覽社群網站的一連串行動以及其他資訊。躺在床上漫無目的地盯著朋友的社群網站、為了瀏覽該資訊而使用智慧手機、搜尋App等都是，“或許下次又能因此得到獎賞”，類似這種感覺，會把跟自己無關的事情、稱不上喜歡或不喜歡的事情，都當作“好像有意義的事情”而記住。



通常，腦部會在睡眠時整理腦中累積的資訊，判斷那些資訊的價值，删除不要的，只留下真正必要的。



若是剛才的例子，只有“某家甜點店推出了新口味的產品”這個資訊被留下，其他曾經看過的不必要資訊會被删去。



如此一來，取得並記住那個新商品的資訊，過幾天就會採取前往店裡購買，這樣的合理行動。



但是，當多巴胺的濃度居高不下，不斷重複“想停卻停不了”時，會將一連串的資訊，以及在同一個時間點所看到的無關緊要的資訊，全都視為“好像有意義的東西”，而想要留下來。



於是，會將瀏覽社群網站的一連串行動本身，視為獲得預期之外獎賞的手段，想要保存下來，結果就是，“可能跟自己無關，但還是看一下吧”，於是隨時盯著社群網站，持續這樣的行動。也因此，愈來愈多人無法不看社群網站。



順道一提，2014年調查社群網站用戶平日的平均使用時間是70.9分鐘。如果瀏覽社群網站的總時數超過一小時，有可能是腦部已經無法删除不需要的資訊的緣故。（來源：持續的技術）