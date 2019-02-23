何建宗答中評：大灣區融合發展駛入快車道

一國兩制青年論壇召集人、全國港澳研究會理事何建宗 中評社香港2月23日電（記者 張心怡）《粵港澳大灣區發展規劃綱要》日前正式發佈，這份綱領性文件對粵港澳大灣區的戰略定位、發展目標、空間佈局等方面作出了全面規劃。一國兩制青年論壇召集人、全國港澳研究會理事何建宗對中評社表示，《規劃綱要》提出很宏偉的藍圖，標誌著“一國兩制”進入新階段。他指出，港澳與廣東從各自為政到合力打造世界一流灣區，三地融合發展駛入快車道。



根據《規劃綱要》，香港與澳門、廣州和深圳並列為中心城市，為區域發展的核心引擎，各自發揮比較優勢，輻射帶動周邊地區的發展。何建宗提到，《規劃綱要》對大灣區內四個城市的定位比較清楚，但另外五個還是比較模糊，著墨不多，希望其餘五個城市的發展定位能盡快公佈。



“我個人比較關注香港年輕人在內地發展空間，《規劃綱要》第八章第一節提到支持香港青年到內地讀書等政策。”何建宗說，此前有內地港生投訴，在內地讀書期間回到香港後無法使用學生票價乘坐公共交通工具，但內地學生在港讀書期間是可以享受學生票價的。諸如此類牽扯到跨境福利的問題，以後要繼續跟進。



《規劃綱要》中提出，鼓勵港澳居民中的中國公民依法擔任內地國有企事業單位職務，並研究推進港澳居民中的中國公民依法報考內地公務員工作。何建宗談到，根據目前瞭解到的一些情況，一些港生在內地讀書期間有到地方政府掛職的經歷，但真正成為公職人員很難。所以，在此方面有兩個具體建議：第一，應該增加內地港生在內地政府部門、事業單位或國企的實習機會；第二，內地政府部門、事業單位或國企的涉港澳崗位可優先考慮從內地高校畢業的港生，讓他們發揮國家所需，香港所長，這對雙方都有好處。