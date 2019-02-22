盧秀燕推中區治理平台　納藍七縣市

台中市長盧秀燕與苗栗縣長徐耀昌共同要將區域治理平台，擴大到中台灣藍營執政7縣市。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍苗栗縣長徐耀昌22日率團參訪台中市政府時建議，將同為藍營執政的雲林縣納入中部縣市區域治理平台。台中市長盧秀燕表示，不只雲林縣，嘉義市或新竹縣也歡迎納入，大家團結力量大。如果雲嘉、新竹縣也加入台中主導的中區治理平台，7縣市成員通通都是藍營執政。



在前台中市長林佳龍任內建置中、彰、投、苗區域治理平台，4縣市定期開會提出建議事項，由林佳龍代表在“行政院會”中爭取政策與預算。苗栗縣長徐耀昌及苗栗縣議長鍾東錦22日上午拜會台中市長盧秀燕，過程中建議中部縣市治理平台納入雲林縣。



徐耀昌表示，中部縣市要做有效整合，因為中部區域治理平台由前台中市長林佳龍搭起橋梁，希望這次能將雲林縣納入，台中市具有領頭羊優勢，盼能由盧秀燕來整合，中部區域治理平台成為共識後，很多議題可以做有效推動。



盧秀燕指出，除了中彰投苗等縣市外，納入雲林縣，擴大中部治理的範圍，團結力量大，未來她會為中部縣市更加發聲，台中市跟周遭縣市都是夥伴關係，她請台中市副市長楊瓊瓔分別拜訪各縣市，從苗栗縣、南投縣、彰化縣，一直到雲林縣，這些縣市首長過去都是“立法院”老同事，大家感情很好。



除了中彰投苗雲等5縣市之外，盧秀燕強調，現在嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科也都是國民黨籍，如果可以一起納入，團結力量更大，也會邀請加入治理平台的意願。