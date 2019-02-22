藍委怒斥“中選會”應該在地球上消失

左起：徐國勇、蘇貞昌、陳朝建。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月22日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”費鴻泰今天上午在“立法院”院會質詢“行政院長”蘇貞昌時，怒斥“中選會”去年11月24日的選舉表現不及格，這個“中選會”其實應該在地球上消失，語畢讓蘇貞昌及“中選會”代主委陳朝建、“內政部長”徐國勇都沉默不語。



“立法院”院會上午進行蘇貞昌施政總質詢，費鴻泰將質詢焦點鎖定在農產外銷、油價及缺蛋及公投電子連署等經濟、民生、公共事務等議題。



“中選會”日前預告訂定《全國性公民投票電子連署及查對作業辦法》明定要電子連署公投案須使用自然人憑證，不過自然人憑證的普及率不到公投投票權人的三分之一，引發外界質疑“中選會”在“卡公投”。



費鴻泰質疑蘇貞昌的夫人、“內政部長”徐國勇夫人可能都沒有申請自然人憑證，印證自然人憑證普及率不佳，應讓民眾可以使用健保卡進行電子連署。



費鴻泰質詢時，“中選會”代主委陳朝建頻頻插話希望完整說明，費鴻泰嗆聲要求“長話短說”，還要陳朝建回答問題要多學蘇貞昌，不要“浪費我們的生命”；費鴻泰後來直接開罵，認為“中選會”去年11月24日的選舉表現不及格，這個“中選會”其實應該在地球上消失，語畢讓蘇貞昌、徐國勇及陳朝建都無言以對。



蘇貞昌表示，目前公投案連署，紙本和電子連署兩案並行，電子連署是增加連署管道，希望便民，同意在一周內研究後，向社會大眾說明是否可行。