唐慧琳：初選規則愈拖　韓參選可能性愈高

國民黨新北市議員唐慧琳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選喬不攏，基層拱高雄市長韓國瑜出戰2020的聲音愈來愈大。國民黨前主席洪秀柱子弟兵、新北市議員唐慧琳向中評社表示，黨內初選機制要趕快制訂出來，藍軍的心會稍微穩定，初選規則愈早出來，韓出戰2020的可能性就愈小，否則拱韓聲浪不會停歇。



國民黨新北市議員黨團由資深議員周勝考出任書記長，今天上午在新北市議會大廳舉行交接典禮，唐慧琳會後接受中評社訪問。



對於藍營基層對2020感到焦慮，一直有拱韓國瑜出戰的聲音，唐慧琳說，難免會有這樣焦慮，因黨內初選規則未定，初選規則一定要定下來，人心就不會浮動，大家朝這規則努力。



唐慧琳認為，不管是黨員、民調三七比或五五比，要改變的話，也要已表態參選人的一起協商，而不是說黨中央拍板就定案，這樣會引起很大紛爭。說全民調一定會有綠的選民混進來？那可以用排綠民調，大家一定要談，而不是一個人講了算，那會製造很多紛擾，別人會不服氣，認為不公平。



他表示，一旦初選機制訂出來，藍軍的心會稍微穩定，不會讓基層選民覺得很煩，而一直拱韓國瑜出來。當然因為各種民調，韓確實都是領先的，所以拱韓聲浪不會停歇。



所以韓國瑜出戰2020的可能性不能排除？



唐慧琳說，這沒有辦法排除，但初選的規則愈早出來，韓國瑜出來的可能性就愈小，初選規則愈往後，韓出現的可能性恐怕愈高。所以初選規則不能晚，至少不要因為規則吵來吵去，支持者認為很煩，要安支持者的心，規則很重要。



韓國瑜剛就任高雄市長，有出戰2020的正當性嗎？最近《蘋果日報》、《TVBS》兩份民調，高雄市民反對韓國瑜選2020都超過5成。



唐慧琳向中評社說，當然有部分高雄市民是無法接受的，但接下來還是要看中央怎麼卡韓國瑜，之前綠營是搶了菜攤輸了江山，如果還是照這情況，未來“中央政府”一直卡韓下去，那就給韓合理跟正當性，因為一直卡高雄發展，即便韓在市長位子也沒法幫高雄市民謀福利，那韓的正當性會愈來愈高。