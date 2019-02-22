柯文哲：韓國瑜選2020我沒意見

柯文哲接受電台節目專訪，幕僚學姊黃瀞瑩(右)在旁陪同。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）針對近期民調，無黨籍台北市長柯文哲22日中午接受電台專訪時表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜會領先柯文哲，是因為韓是新網紅，就是比較新鮮，而他是舊網紅。至於韓國瑜角逐2020的正當性，柯強調，民主政治就是市場決定一切，人民喜歡你要怎麼辦？韓要選2020他沒意見。



柯文哲22日中午接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，被問到近期民調韓國瑜、柯文哲都居於領先地位，其餘藍綠政治要角都差很大，柯文哲表示，民調就跟預期差不多，因為柯、韓比較新，人民就是很厭惡舊政治，所以其他拿起來比都很差，畢竟重複過去失敗的經驗不會成功，過去20年都土、土、土（閩南語，意指發展很差），選新的有期待值，這是現在不太對勁的環境。



柯文哲指出，韓國瑜會領先是因為韓是比較新的網紅，他自己是比較舊的網紅，喜新厭舊差不多啦，韓在市面上就是比較新鮮啊。民調做出來除非你說是造假，做出來就是這個社會被扭曲太厲害，所以人民很苦悶，這不是很正常社會的現象。



被問到韓國瑜才剛就任高雄市長，出馬角逐2020有正當性？柯文哲認為，什麼叫正當性？人民喜歡你要怎麼辦？民主政治就是市場決定一切，“韓國瑜要選我沒意見，但對他來說，你去做有比較好嗎？”所以他說憲政架構等體制都有問題，你有把握一個人扭轉整個國家嗎？這個期望太大了。



柯文哲說，打天下跟治理不一樣，打天下的目標只有一個，就是選贏。要治理就要花很長時間整理，有些東西要想一下，不是民調拱你就是。