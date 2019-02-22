再轟新潮流　柯文哲：他們就是吃銅吃鐵啊！

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）針對綠白關係錯綜複雜，無黨籍台北市長柯文哲22日中午接受電台專訪時表示，民進黨新潮流系就是派系利益大於政黨、“國家”利益，是“國家”禍害。他跟他們吃過飯，就是只談怎麼打贏選戰，就是吃銅吃鐵（閩南語俗諺，無所不要）啊！他也強調，綠白不可能都不合作，你說新北市三重區“立委”補選的余天他會不會去站台？也是會嘛，畢竟余天是新竹市人，還是同一所國中的，“立委”莊瑞雄、蔡易餘也都是有朋友啊，就怕他們不讓他去。



柯文哲22日中午接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，被問到跟民進黨新潮流的關係怎麼會演變到重砲抨擊的局面，有的新系成員也稱過去幫忙過你的選舉？柯文哲表示，那請他們說一下哪個人幫忙過？這是基於公義，“國家”政黨利益應該大於政黨、大於派系利益，而他們就是派系利益大於政黨、“國家”利益，太多事情了，又不是沒接觸過他們。



柯文哲指出，政治人物坐下來應該是談“國家”發展，他跟他們吃過飯啊，他們從頭到尾都在討論怎麼打贏選戰，他們就是選舉機器，也許是個人偏見，但他的感覺就是這樣，所以他說“國家”禍害就是這樣，不然你不認同，你要說服我啊，他們就是吃銅吃鐵啊。



至於綠白有沒有可能再度合作？柯文哲說，綠白合作是這樣，一百件事情也不可能每件事都不合作，如果你把人民福祉擺在第一順位，有的東西還是可能合作。民進黨很多要選區域“立委”的人，他也很多好朋友啊，你說補選新北市三重區的余天他會不會去站台？也是會嘛，這是地緣關係，余天是新竹市的，還跟他是同所國中，然後余的誰也是他的朋友，牽來牽去的。



柯文哲認為，人活在世界上不是只有政黨，還有同事、有親戚，民進黨裡面跟柯文哲比較好的還是有啊，“立委”莊瑞雄、蔡易餘也都是有朋友啊，高嘉瑜也是跟他比較好啊，他們若要選會不會去站台？還是會啊，就怕他們不讓他站台，或者除非說民進黨不准他們讓柯文哲去。如果沒有的話，人家來拜託一下去站台，他也會去啊。所以你問我跟民進黨會不會合作？還是有人情世故嘛，同鄉的啦、朋友的啦、同事的啦。