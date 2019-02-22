李登輝建議選2020？柯文哲沒否認

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）針對外傳李登輝建議無黨籍台北市長柯文哲選2020，柯文哲22日中午接受電台專訪時言語閃爍，東拉李登輝健康狀態沒有以前好、西扯李有很強的信念，對台灣民主有所貢獻，並不正面回應。主持人黃光芹在最後總結說，柯一直在迴避問題，大家可以想一下為什麼柯不駁斥，這樣某種空間就存在了。



柯文哲22日中午接受《POP搶先爆》黃光芹專訪，被問到之前拜訪李登輝，是不是給過建議叫你選2020？柯文哲打太極說，李登輝也96歲了，坦白講李是很有信念的人，我們只能說佩服，但人還是血肉之軀，李都96歲了，以前跟他講話還可以講四個鐘頭不停，現在講20分鐘就說這樣就好了。



被問到李登輝是不是很疼你、對你寄望很深？柯文哲說，李對他是很好，但寄望就不要這樣講啦。



黃光芹持續追問上次新聞曝光說李登輝建議你參選2020，有這樣的事嗎？柯文哲再度打哈哈道，哈哈哈哈，他想一下要怎麼回答，臨時這樣問這題。柯文哲思考幾秒後才說，李登輝是信念很強的人，也算是手段很厲害，當然一個人沒辦法100分，有人會覺得李跟黑金政治有關，但李覺得在那個階段台灣民主化是第一優先順位，所以可以犧牲一些東西。



柯文哲指出，不管怎樣，總是台灣和平轉變這樣子，他每次說李登輝給台灣的改變就是讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主之路，所以台灣不可能變成新加坡，因為李登輝把整個國家性格改變了，所以有李的功勞，不管你喜不喜歡李，他覺得李還是一級棒。



黃光芹笑說，她問的是有沒有建議選2020，柯市長沒有否認喔？柯文哲再度東拉西扯說，他看李也是96歲年紀大了，但是後來想一想，就是每個人扮演好他的歷史角色就好，老實說他還是常常想怎麼做對台灣比較好，我們真的有辦法一個人改變世界嗎？他經常講過去55年的生命太辛苦了，他相信台北市政會越來越好，但實在太辛苦了，要一個人改變國家太困難了。



見柯文哲不會正面回應後，黃光芹才總結說，柯文哲陷入碎碎念的境界，一直迴避她的問題，為什麼柯文哲不駁斥，好像某種空間就存在了。黃光芹說完，節目就進入廣告。