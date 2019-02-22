賴正鎰：陸客不來　台灣收益少三千四百億

賴正鎰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）商業總會理事長賴正鎰22日表示，大陸來台觀光客則從每年415萬人次降到269萬人次，這3年來少掉680萬人次左右，一個人消費5萬元就好，台灣整體收益就少掉了3400億元，這對台灣造成很大影響。賴正鎰說，政府要能夠拚經濟，不要拚政治，否則受害的是全民老百姓。



賴正鎰22日中午邀媒體餐敘，並於會中發言，作上述表示。



賴正鎰指出，台灣這十幾二十年也在搞文革，這20年的確看到台灣落後了，最主要是政治過於民粹，兩黨過於惡鬥，造成企業成本大幅上升，就像一例一休、年金改革，看起來好像沒什麼，但去年下半年開始，因為年金改革關係，40萬個家庭每月平均少了2萬到3萬元(新台幣)，這些人已經不願意消費了，不敢花錢了，民間消費力大幅下降。



賴正鎰表示，台灣現在政策就是哪裡有選票就往哪裡去，如果沒有選票就不考慮，不過民進黨在這2年、3年的時間算錯了，年改和一例一休原本要巴結勞工，但勞工收入反而減少，這些人反彈，票當然就不會投了。



賴正鎰說，最近看到中國國民黨籍高雄市長韓國瑜在高雄掀起“韓流”，高雄旅館在農曆春節期間全部客滿，而且住房價格可以收到每晚8000元，歷史上從來沒有這麼高價過，包括高雄燈會期間飯店都客滿，餐飲業也好轉，因為韓國瑜的關係，大家信心變好了，都想衝去高雄投資，房地產業者告訴他，高雄有多少房子就賣多少房子，他自己想買土地進場都來不及了，原來景氣是一個市長可以帶動的。