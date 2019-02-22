韓國瑜扮外籍客演英語行動劇　力推雙語城市

高雄市長韓國瑜化身外籍乘客和運將以英語對話，現場趣味十足。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄2月22日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今日出席“天天ABC，就在943”記者會，韓化身外籍乘客和運將以英語對話，現場趣味十足。韓國瑜表示，啟動全天候英語教育情境，打造國際化城市，這是20、30年前就應該做的事卻沒有做。如果下一代沒有流暢的中英語能力，在人生的旅途上，競賽第一回就會被打趴。台灣學習英文在於不敢講，沒有運用的環境，高雄市政府致力打造學習環境與營造風氣，即便預算困難，但仍由淺至深、從便宜至昂貴，全力推動雙語教學。



高雄市長韓國瑜力推動雙語城市政策，要提升高雄國際競爭力，特別與高雄在地七所大專院校英語相關係所、英語達人及中華衛星大車隊合作，3月1日起在所屬的高雄廣播電台推出量身打造、多樣化雙語節目，每天至少有7.5個小時都有雙語學習節目。記者會上由中華衛星大車隊的運將獻唱英語歌曲，市長韓國瑜更化身外籍乘客和運將以英語對話，現場趣味十足。



韓國瑜表示，台灣資源匱乏，土地僅佔全球萬分之三、人口佔千分之三、工業產品等佔百分之三，如果沒有中英文基礎如何讓下一代往外衝。各行各業與城市應加快雙語情境速度，與國際接軌。高雄市政府將以2年的時間，全力推動雙語環境，獎勵市府所屬公教與警察、消防人員學習英語，將獲得優先拔擢升遷的機會。



“新聞局長”王淺秋表示，高雄廣播電台的節目語言相當多元，有帶狀的台語及客語節目，有原住民語、印尼語、泰語及越語節目，在這些基礎上，現在要將多元的雙語節目提高製播比例，從3月1日起，高雄廣播電台規劃的雙語節目時數將從每個禮拜10小時大幅提升到53小時40分鐘。如果以目前每天播音20小時而言，雙語節目比例由每週10%躍升到38%，這是非常不容易的事。