商總賴正鎰：預估企業投資高雄新增千億

賴正鎰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）商業總會理事長賴正鎰22日表示，1月26日他帶著商總458家業者到高雄招商，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜、前“立法院長”王金平都到場，10幾家婚紗業者看中愛情產業鏈，將到高雄展業，電影院業者也要在高雄蓋兩家，預估對高雄的投資額會達到新台幣1000億元，“炒作是有用的，一有信心，人都來了”。



賴正鎰說，他最近接了幾團客人後得知，現在陸客來台第一站都是飛到高雄，陸客反而把高雄當第一站，以前是盡量不進高雄的，到底三山是哪三山，陸客也會很好奇。



賴正鎰22日與媒體餐敘，席間與媒體聊起時事，作上述表示。



談起韓國瑜，賴正鎰說，他和韓國瑜都來自雲林，韓國瑜與他家人都頗為熟識，過年前他帶隊到高雄招商，他與韓國瑜坐在一起3到4個小時，充分感受到韓國瑜為什麼可以在高雄勝選。“總統府”秘書長陳菊在高雄之所以聲望很高，是因為陳菊就好像隔壁鄰居的感覺，非常親切，而韓國瑜比陳菊還親切，還熱情，和旁人合照都真情流露。賴正鎰說，他從沒碰過這樣子的政治人物，難怪在高雄經營半年多可以選得這麼出色。



賴正鎰表示，韓國瑜反應也相當快，當天媒體訪問時問到他旗下飯店涵碧樓要不要到高雄開一間，韓國瑜馬上說應該要蓋“韓冰樓”，賴正鎰說，他一開始還沒有意會到韓國瑜的意思，後來才想起來韓冰是韓國瑜女兒的名字，也大方同意要叫韓冰樓。



中評社向賴正鎰提問，當天商總下高雄招商，促成多少投資？



賴正鎰表示，當天有458家業者下去高雄參與招商，最後包括秀泰影城也要去蓋兩間，婚紗業者也看上高雄愛情產業鏈，大約有10幾家要去高雄，旅館業飯店業餐飲業也很多業者要過去，預估對高雄的投資額會達到新台幣1000億元。



賴正鎰指出，高雄過年連假9天，飯店都全滿，高雄平時住房價格每晚大約新台幣2000元到3000元，但這次高雄每晚房價突然漲到8000元，炒作其實是有用的，這種炒作叫做信心，有信心人就都來了，從嘴吧講講會變成實際行動，至少先把攤商和觀光業者鞏固起來。