柯文哲談2020：我什麼都沒有　怎麼選

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）針對民調很高會不會競選2020？無黨籍台北市長柯文哲22日中午接受電台專訪表示，他還在想，他就不知道怎麼選啊！他什麼都沒有，組織在哪？錢在哪？不然教他一下怎麼選？被追問民調這麼高為什麼不出來選？柯說，人民對兩黨政治很厭惡、整個很悶，才會投射到柯文哲、中國國民黨高雄市長韓國瑜身上，其實這都不是很正常。



柯文哲22日中午接受《POP搶先爆》黃光芹專訪，被問到有沒有對2020有些思考？柯文哲嘆道，他每次說自己沒預設立場大家都不相信，你以為選“總統”跟選里長一樣說選就選嗎？這就是很難嘛，2014年真的是很難，是個奇蹟，2018年也很難，兩黨夾殺還殺不死，不管是世大運、一日雙塔，在他的人生上好像出現太多奇蹟，而太多人把奇蹟當成自然，選“總統”開什麼玩笑？



柯文哲說，台北是比較特殊的城市，去年都選得差點掛掉了，台北這一套要去選全台灣？選舉是要樁腳、組織戰的，而且說空戰，在2018九合一選舉前2個禮拜，他在媒體上完全消失，因為沒錢去買廣告，甚至是選前之夜連電視都沒有播，因為大家都買置入性行銷嘛。當時跟館長直播是冒著生命危險去突破，就是說過去當然成功，唉唷，這個奇蹟啦，哪有辦法重複。



柯文哲指出，人家經常問要不要選2020，他就想說，天啊，要怎麼選？不然你教我。還有一天24小時，每天都有市政工作要處理，絕對不要相信你當市長每天都出去跑行程、全省走透透，保證不用三個月台北市就垮掉。對個人來說，有就是1，沒有就是0，選2020這題，對他還說有去登記就是有，沒去登記就沒有，他每天被問到很煩，不然你教我怎麼選？